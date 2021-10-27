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27 октября 21, 14:53
Киев или Киевская область — где лучше жить?
купить дом в Ирпене
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За последние годы можно наблюдать интересную тенденцию, когда жители других городов Украины стремятся переехать не только в Киев, но и в Киевскую область

К примеру, сейчас многие люди хотят купить дом в Ирпене, особенно учитывая многообразие выгодных объявлений на OLX, где вы можете подобрать вариант, ориентируясь на свой бюджет. Где же все-таки лучше жить: в Киеве или в других городах Киевской области? Давайте разберемся.

Преимущества обоих вариантов

Для начала рассмотрим преимущества жизни в столице:

  • - Налаженная транспортная система. В Киеве есть большой выбор транспорта — от коммунальных и частных перевозчиков до множества служб такси. Однако не обходится и без классических столичных пробок. В том же Ирпене даже в час пик с этим вопрос обстоит явно легче.

  • - Доступ к услугам, развлечениям и организациям любой направленности. В Киеве все открывается в первую очередь, за исключением сугубо местных учреждений и фирм. Поэтому здесь вы найдете все, что вам необходимо.

  • - Большой выбор работы, развлечений, услуг, магазинов и т. д.  В Киеве найти все это можно легко и на любой вкус. Цены будут скорее всего тоже типично столичные, хотя бывают исключения.


Однако у проживания под Киевом есть не меньше преимуществ, и в особенности это касается Ирпеня, который часто возглавляет рейтинги лучших для проживания городов в Киевской области. Эти преимущества проявляются в следующем:

  • - Хорошо развитое транспортное сообщение, хоть по городу, хоть со столицей.

  • - Отличная инфраструктура — те же услуги, развлечения, учреждения в крупных городах под Киевом так же доступны, как и в столице.

  • - Работа, отдых, торговые центры появляются в том же Ирпене во все большем многообразии. К тому же столица рядом, и можно, например, продолжить работать в Киеве, а жить в Ирпене.

  • - Цены в области значительно доступнее, чем в столице — как на жилье, так и на товары  и услуги.

  • - Комфорт. Зеленые и благоустроенные города Киевской области выглядят выигрышно по сравнению с довольно застроенным и немного суетливым Киевом.

Как видите, везде есть свои преимущества, поэтому выбирайте исходя из своего бюджета и потребностей.
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