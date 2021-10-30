Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.51
USD
26.26
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Статьи
30 октября 21, 12:44
Особенности стандарта ISO 50001 в сфере энергопотребления
Стандарт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Стандартизация в сфере энергопотребления – особенности нового стандарта ISO 50001

Стандарт ISO 50001 – новый международный стандарт в сфере построения эффективных систем энергетики. Он является ключевым для предприятий, так как рациональное потребление энергоресурсов напрямую влияет на результативность деятельности компании. Стандартизация по ISO 50001 – путь к тому, чтобы снизить эксплуатационные расходы, а также сократить негативное влияние на окружающую среду. Особенно важен стандарт для компаний и предприятий, которые относятся к классу энергоемких. Аудит с привлечением профессионалов «Бюро Веритас» позволят не только отладить систему энергопотребления с учетом всех важных факторов. Применение аудита разумно не только на уже действующем предприятии, а, например, на этапе планирования инвестиций в производство, для оценивания перспектив энергопотребления на предприятии. 

Процесс стандартизации дает такие результаты:

  • - формирование политики предприятия в использовании энергетических ресурсов;
  • - повышение энергоэффективности;
  • - определение «критических» звеньев в энергетической цепи компании;
  • - составление прогнозов энергопотреблению – для планирования инвестиций;
  • - анализ эффективности энергопотребления в контексте приобретения нового обору-дования, проектирования.

О чем еще важно знать

Стандарт может быть применен на любом предприятии, независимо от его специализации, масштабов, географического расположения. Применение гарантирует то, что в компании будет четкая стратегия действий – как в сфере менеджмента, так и в технической сфере – для повышения энергоэффективности. 

Важно, что стандарт ISO 50001 имеет высокую совместимость с ISO 14001. 

ISO 14001 имеет уклон в охрану окружающей среды. Документ рассматривает энергию в контексте применяемых природных ресурсов, влияния на экологию. Несмотря на разные цели, оба упомянутых стандарта имеют тождественную цель – сократить негативное влияние на природную среду. Но ISO 50001 в первую очередь направлен на оптимизацию энергетических затрат и построение эффективной системы менеджмента в этой сфере. Для того чтобы достичь максимальных целей, эксперты Бюро «Веритас» рекомендуют применять оба стандарта. В таком случае реально построить рациональную систему энергопотребления, соответствующую трендам экологии. 
Ещё по теме:
Активисты серьезно настроены оставить Крым без света
В ответ на санкции России в Турции заявили о "плане Б"
Украине на энергоэффективность выделят 60 млн евро
Украина ввела режим чрезвычайного положения в энергетике
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Разновидности игрушек для детей от Chicco
Лента новостей