Особенности стандарта ISO 50001 в сфере энергопотребления

Стандарт ISO 50001 – новый международный стандарт в сфере построения эффективных систем энергетики. Он является ключевым для предприятий, так как рациональное потребление энергоресурсов напрямую влияет на результативность деятельности компании. Стандартизация по ISO 50001 – путь к тому, чтобы снизить эксплуатационные расходы, а также сократить негативное влияние на окружающую среду. Особенно важен стандарт для компаний и предприятий, которые относятся к классу энергоемких. Аудит с привлечением профессионалов «Бюро Веритас» позволят не только отладить систему энергопотребления с учетом всех важных факторов. Применение аудита разумно не только на уже действующем предприятии, а, например, на этапе планирования инвестиций в производство, для оценивания перспектив энергопотребления на предприятии.

Процесс стандартизации дает такие результаты:

- формирование политики предприятия в использовании энергетических ресурсов;

формирование политики предприятия в использовании энергетических ресурсов; - повышение энергоэффективности;

повышение энергоэффективности; - определение «критических» звеньев в энергетической цепи компании;

определение «критических» звеньев в энергетической цепи компании; - составление прогнозов энергопотреблению – для планирования инвестиций;

составление прогнозов энергопотреблению – для планирования инвестиций; - анализ эффективности энергопотребления в контексте приобретения нового обору-дования, проектирования.

О чем еще важно знать

Стандарт может быть применен на любом предприятии, независимо от его специализации, масштабов, географического расположения. Применение гарантирует то, что в компании будет четкая стратегия действий – как в сфере менеджмента, так и в технической сфере – для повышения энергоэффективности.

Важно, что стандарт ISO 50001 имеет высокую совместимость с ISO 14001.

ISO 14001 имеет уклон в охрану окружающей среды. Документ рассматривает энергию в контексте применяемых природных ресурсов, влияния на экологию. Несмотря на разные цели, оба упомянутых стандарта имеют тождественную цель – сократить негативное влияние на природную среду. Но ISO 50001 в первую очередь направлен на оптимизацию энергетических затрат и построение эффективной системы менеджмента в этой сфере. Для того чтобы достичь максимальных целей, эксперты Бюро «Веритас» рекомендуют применять оба стандарта. В таком случае реально построить рациональную систему энергопотребления, соответствующую трендам экологии.