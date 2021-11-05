Разновидности игрушек для детей от Chicco

Качество продукции итальянской компании Chicco остается неизменным на протяжении длительного времени. Производитель предлагает широкий модельный ряд, включая игрушки для детей различного возраста. При создании последних учитываются требования международных стандартом и потребности определенной возрастной группы. При правильном подборе малыш быстро начнет получать новые навыки, познакомиться с окружающим миром, улучшит свою координацию. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями, чтобы было проще подобрать подходящий вариант.

Виды по полу

Потребности мальчиков и девочек отличаются. Существуют общепринятые стереотипы, согласно которым девочки играют только с куклами, а мальчики с автоматами, пистолетами и машинками. Подобное деление можно смело назвать условным, так как многие творческие наборы и конструкторы одинаково нравятся детям обоих полов.

Между тем, мальчишки стремятся подражать папам, а девочки – мама. Покупая очередную игрушку своему сыну, можно обратить внимание на:

· машинку;

· игровой центр, который, например, позволит познакомиться с футболом;

· конструктор;

· электронный коврик «Город», идеально имитирующий гоночную трассу, и многое другое.

Девочке обязательно понравится:

· настольная игра различной тематики;

· игрушечная посудка, похожая на ту, которой пользуется мама на кухне;

· музыкальные «Flashy the Xylophone», «Фортепианный оркестр Funky» и другие;

· игрушка-ночник «Dreamlight».

Приведенный перечень является условным. Тот же ночник в форме красивого мишки может понравится и мальчику. Если это не подарок-сюрприз, стоит обязательно узнать мнение малыша, которому покупается игрушка.

Виды для разных возрастных групп

Все родители невольно замечают, что ребенок значительно подрос, если он перестает интересовать игрушками, которые раньше были очень интересны. Если недавно ему достаточно было дать в руки погремушку или прорезывать, чтобы малыш активно играл, то сегодня уже требуется сложный конструктор или музыкальный инструмент.

Зная об этом, компания Chicco изначально указывает возрастную группу, для которое рекомендована игрушка. Так малышам:

1. До полугода обязательно понравятся мягкие игрушки, погремушки, прорезыватели. В этот период они только начинают знакомиться с окружающим миром. У них развивается координация, ориентировочное поведение. Перечисленные изделия могут в этом существенно помочь.

2. От полугода до года. Взаимодействие с окружающими предметами начинает уси-ливаться. Играя с игрушкой, ребенок ждет ответную реакцию на совершаемые им действия. Хорошим вариантом станут специальные игровые центры, игрушки в коляску.

3. Старше года, но младше двух. Дети в таком возрасте не только ходят, но уже и бегают. Им нравятся игрушки-каталки, музыкальные изделия, многочисленные кубики.

4. От двух до трех лет. Начинается профессиональная ориентация. Малыши зна-комятся с разными профессиями.

5. Старше трех лет. Детям нравятся уменьшенные копии реальных объектов. Ак-туальные игрушечные домики, животные, автомобили с гаражами. Специальные творческие наборы помогают развить способности малыша.