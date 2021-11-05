Відкриття, що вплинули на розвиток медицини

Медицина – сфера діяльності, якій приблизно стільки ж років, скільки й людству. І її розвиток стрімко відбувався весь цей час, хоча уявлення про анатомію та фізіологію, а також про ефективні засоби лікування змінюються. Тим цікавіше для лікаря дізнаватися актуальні новини медицини в Україні та світу, простежуючи ці зміни.

Однак історія знає низку випадків, коли відбувалися відкриття, дійсно революційні, такі, що перевернули уявлення про медицину, але головне – змінили хід розвитку всієї цивілізації. і про ці відкриття варто поговорити окремо.

Анестезія – революція у хірургії

Звісно, кустарні знеболювальні препарати були відомі здавна. Деякі опіати використовувалися, щоб одурманити людини і зменшити її чутливість. Загальної анестезії не було.

Це змінилося у середині позаминулого століття. Російський видатний лікар-хірург Микола Іванович Пирогов першим використав загальну анестезію у військовій хірургії – перший у світі! Для цього він використовував ефір, а також розроблену ним спеціальну маску, а експеримент ипроводив на собі. Щоправда, його трохи випередили стоматологи: першим у мирний час наркоз близького до сучасного типу використав Вільям Томас Грін Мортон у 1846 році для видалення підщелепної пухлини. Пирогов почав використовувати загальну анестезію кількома роками пізніше, але у більш складних умовах. Поступово рецепт снодійного вдосконалювався, аби поглибити сон пацієнта, не допустити його пробудження від больового шоку тощо. Розробка загальної анестезії перевернула світову медицину і дозволила виконувати багатогодинні складні операції.

Вакцинація – друге революційне відкриття

Попри дієвість сучасних лікарських препаратів головний захист людини – її власний імунітет. Вакцинація – один з кращих способів посилити та стимулювати цей механізм. Стандартна технологія така: людині вводять мертвий або ослаблений зразок вірусу або бактерії, від якої хочуть захистити. Це ніби знайомить імунітет людини із загрозою. А захисні механізми підлаштовуються під неї, навчаючись максимально ефективно з нею боротися. Коли відбувається інфікування живим та небезпечним збудником, захисні механізми швидко та ефективно розпізнають небезпеку – і дієво її ліквідують.

Ще в стародавньому Китаї та Індії здоровим вводили рідину з пустул натуральної віспи, яка проходила в легкій формі. Це було небезпечно, оскільки технології ослаблення збудника хвороби не існувало. Однак навіть такий ризикований метод давав певний захист від складного перебігу хвороби.

Послабити патоген та приготувати на його основі першу вакцину вдалося відносно недавно – лише у 1881 році, завдяки дослідженням мікробіолога Луї Пастера. Він – винахідник вакцини сибірки та сказу. Ліків від останньої ївороби немає досі, і вакцинація є єдиним способом врятувати життя у випадку зараження. Зараз вакцини рятують від десятків небезпечних хвороб.