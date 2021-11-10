Ольга Чубенко из Jobian о проблемах трудового рабства

Несмотря на стремительное развитие любой сферы человеческой деятельности, трудовое рабство всё ещё является серьёзной проблемой в мире, поскольку многие доверчивые люди, среди которых также и украинцы, регулярно попадаются на уловки современных работорговцев. Статистика, которой располагает Международная организация по миграции, говорит о том, что выходцы из Украины входят в ТОП-10, среди всех наций, представители которых становятся жертвами трудового рабства. Основательница украинской компании Jobian (Джобиан) Ольга Чубенко, поделилась советами по поводу того, как не стать жертвами в подобных ситуациях.

Специализацией компании Jobian (Джобиан) является официальное международное трудоустройство

В стандартной схеме, которую используют современные работорговцы, содержатся такие основные пункты:

1. На соответствующих площадках в интернете публикуется вакансия, в которой содержится выгодное предложение трудоустройства за границей с высокой заработной платой и обещанием поддержки выезжающего для работы человека на всех этапах.

2. После договорённости с соискателем работы, выставляется счёт за услуги под-бора вакансии и трансфер в страну назначения.

3. По приезду в иностранное государство, под каким-то предлогом, к примеру для проверки на таможне, требуются документы, вернуть которые уже не получится, из-за чего человек становится заложником, вынужденным выполнять ту работу, которую ему прикажут.

В итоге та работа, которую получит выехавший за рубеж человек, не будет иметь ничего общего с предложенной вакансией. Как отмечает основательница Джобиан Ольга Чубенко, – больше всех в такой ситуации рискуют люди, не владеющие языком страны, в которую приезжают для работы, а также те, кто не разбирается в нюансах трудоустройства за границей. В своём большинстве речь в данном случае идёт о жителях сёл и небольших посёлков в регионах, которые находятся в поисках вариантов повышения своего заработка, чтобы иметь заработную плату на более высоком уровне, чем они могут получить на территории родной страны.

Ситуация на рынке трудоустройства по оценкам основательницы Jobian (Джобиан)

С началом пандемии, связанной с распространением коронавируса, уровень безработицы во многих странах весьма повысился, – отмечает основательница Джобиан (Jobian) Ольга Чубенко, а это, в свою очередь, привело к усугублению ситуации на рынке трудоустройства за рубежом. В новых условиях люди начали всё чаще обращать внимание на предложения большего заработка за рубежом, причём среди них встречаются даже обещания оформления на работу в странах Евросоюза, без необходимости наличия COVID-сертификата или ПЦР-теста. Иногда можно найти варианты для выезда в ЕС в качестве беженца, но по факту, для сложной и крайне низкооплачиваемой работы. Целью таких предложений является заработок на доверчивых людях, которые хотят повысить свой достаток, – объясняет основательница онлайн-сервиса Jobian Ольга Чубенко.

В компании Джобиан (Jobian), специализирующейся на официальном международном трудоустройстве, рассказали о трёх основных причинах, по которым люди попадают в трудовое рабство:

1. Нехватка правдивой информации о моментах, возникающих при трудоустройстве за границей.

2. Неправильное отношение к распространённым слухам о международном трудо-устройстве.

3. Полное отсутствие знаний о своих правах.

Учитывая такую ситуацию, Ольга Чубенко акцентировала внимание на том, что трудовое рабство по-прежнему является актуальной проблемой современных реалий, и в компании Jobian делают всё возможное для её решения.