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10 ноября 21, 19:14
Как научиться управлять квадроциклом
квадроцикл
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Любой квадроцикл является смесью внедорожника и мотоцикла

Любой квадроцикл является смесью внедорожника и мотоцикла. Об этом стоит помнить, прежде чем начать обучаться вождению. Хоть у квадроцикла имеется четыре колеса для лучшего равновесия и для хорошей проходимости, на самом деле потерять управление на мотовездеходе столь же просто, как и на мотоцикле. Нужно знать основные хитрости управления, чтобы не попасть в аварийную ситуацию.


Технология вождения

Управлять мотовездеходом достаточно просто. Эта особенность транспортного средства привлекает многих людей, даже тех, кто не любит водить автомобиль. Технология управления проста:

  • Нужно сесть ровно и положить ноги на подножки, а руки на рычаги управления.
  • Завести двигатель и дать ему некоторое время прогреться.
  • Проверить тормоза и включить передачу для движения.
  • Отпустить тормоза и с помощью большого пальца открыть дроссельную заслонку, ко-торая и регулирует скорость перемещения на квадроцикле.

    • Полезный совет: не стоит начинать обучение вождению на местности, где имеется много грязи и неровных участков.

    В целом все достаточно просто. Любой человек, даже подросток, сможет научиться уверенной езде на мотовездеходе.

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    Важность правильного распределения груза в квадроцикле

    Многие любители квадроциклов полагают, что этот вид транспорта намного более устойчив по сравнению с мотоциклом. Мотовездеход имеет четыре колеса, а значит, потерять управление на нем практически невозможно. Но это обманчивое мнение.

    Главное – правильно распределить груз на мотовездеходе, чтобы можно было добиться большей мобильности транспортного средства и лучшей управляемости. Стоит учитывать следующие правила:

    • Груз должен быть расположен ближе к передней части квадроцикла.
    • При перевозке тяжелого груза рекомендуется перемещаться на низкой скорости.
    • При поворотах снижать скорость и не делать опасные маневры при перевозимом тя-желом грузе.
    • Если транспортируется больше одного тяжелого предмета, то рекомендуется рас-пределить их равномерно на передней и задней части квадроцикла для лучшей управляемости.
    • Если на мотовездеходе перемещается пассажир, чей вес больше, чем вес водителя, рекомендуется установить на передней части дополнительный груз для равновесия.

      • При всей своей прочности и вездеходности любой квадроцикл может моментально потерять равновесие, если груз был распределен неравномерно или если какая-то часть более тяжелая.
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