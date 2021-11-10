Как научиться управлять квадроциклом

Любой квадроцикл является смесью внедорожника и мотоцикла. Об этом стоит помнить, прежде чем начать обучаться вождению. Хоть у квадроцикла имеется четыре колеса для лучшего равновесия и для хорошей проходимости, на самом деле потерять управление на мотовездеходе столь же просто, как и на мотоцикле. Нужно знать основные хитрости управления, чтобы не попасть в аварийную ситуацию.

Технология вождения

Управлять мотовездеходом достаточно просто. Эта особенность транспортного средства привлекает многих людей, даже тех, кто не любит водить автомобиль. Технология управления проста:

Нужно сесть ровно и положить ноги на подножки, а руки на рычаги управления.

Завести двигатель и дать ему некоторое время прогреться.

Проверить тормоза и включить передачу для движения.

Отпустить тормоза и с помощью большого пальца открыть дроссельную заслонку, ко-торая и регулирует скорость перемещения на квадроцикле.

Полезный совет: не стоит начинать обучение вождению на местности, где имеется много грязи и неровных участков.

В целом все достаточно просто. Любой человек, даже подросток, сможет научиться уверенной езде на мотовездеходе.

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Важность правильного распределения груза в квадроцикле

Многие любители квадроциклов полагают, что этот вид транспорта намного более устойчив по сравнению с мотоциклом. Мотовездеход имеет четыре колеса, а значит, потерять управление на нем практически невозможно. Но это обманчивое мнение.

Главное – правильно распределить груз на мотовездеходе, чтобы можно было добиться большей мобильности транспортного средства и лучшей управляемости. Стоит учитывать следующие правила:

Груз должен быть расположен ближе к передней части квадроцикла.

При перевозке тяжелого груза рекомендуется перемещаться на низкой скорости.

При поворотах снижать скорость и не делать опасные маневры при перевозимом тя-желом грузе.

Если транспортируется больше одного тяжелого предмета, то рекомендуется рас-пределить их равномерно на передней и задней части квадроцикла для лучшей управляемости.

Если на мотовездеходе перемещается пассажир, чей вес больше, чем вес водителя, рекомендуется установить на передней части дополнительный груз для равновесия.