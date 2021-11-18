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18 ноября 21, 21:24
Тимбилдинг – обязательная программа для слаженной работы
тимбилдинг
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Эффективная работа в коллективе возможна лишь в таком случае, когда имеют место нормальные товарищеские отношения между сотрудниками

Это является общепринятой аксиомой и спорить с этим никто не станет, но для того, чтобы такая атмосфера преобладала в коллективе, порой задачей администрации является организация тимбилдинга. Обычно в таком случае речь идёт про мероприятие или даже нескольких мероприятий, во время проведения которых сотрудники смогут лучше узнать друг друга в непринуждённой обстановке и обсудить как рабочие темы, так и найти темы для общения по интересам.


Практика доказывает, что такой подход крайней необходим в любом коллективе. Именно поэтому организовать тимбилдинг – задача каждого руководителя, который заботится об эффективности работы своих подчинённых. Причём в этом ему наверняка понадобится помощь профессионалов из ивент-агентства, специализирующихся на проведении подобных мероприятий, и знающих как сделать ивент таким, чтобы получить нужный эффект.


В чём заключается работа ивент-агентства?

Специалисты, работающие в ивент-агентстве, помогут подобрать место и время для проведения мероприятия, а также определить подходящий формат. В этом деле нужно полагаться не только на опыт, но и на настроения в коллективе, ведь не зная увлечений коллектива, спланировать интересный для людей ивент может быть очень сложно.

На основании наводящих вопросов, представитель ивент-агентства составит коммерческое предложение, в котором будут указаны все мелочи предстоящего мероприятия:

·       место и время проведения мероприятия;

·       предлагающееся меню для приглашенных;

·       наличие шоу-программы и/или ведущего;

·       подробный план проведения мероприятия.

Всё это обсуждается с конечным заказчиком проведения такого ивента, а составляющие могут изменяться в зависимости от имеющихся пожеланий.


Каких целей поможет достичь правильно организованный тимбилдинг?

Лучше узнав друг друга, сотрудникам будет легче общаться на рабочие темы во время исполнения своих должностных обязанностей, а кроме этого они смогут в процессе общения найти общие увлечения. К тому же проведения мероприятия по тимбилдингу мотивируют сотрудников к продуктивной работе, позволяющей получить бонус в виде прекрасного отдыха в непринуждённой атмосфере со своими сотрудниками. Естественно, мероприятие должно оплачиваться со стороны работодателя, и тогда нужный эффект будет достигнут. 
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