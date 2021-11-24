Економічний календар: що це і як працює?

Торгівля на фінансових ринках передбачає використання різних інструментів. Економічний календар - один із них. Це по-справжньому незамінний додаток, який виконує безліч корисних функцій.Проте, головним призначенням економічного калькулятора є допомога у виконанні фундаментального аналізу ситуації на ринках. Вивчивши всі показники, зазначені у цьому інструменті, можна дізнатися про волатильність певних подій та зробити висновки.

Що відображається в економічному календарі?

Зазначене доповнення є дуже корисним для трейдерів, оскільки надає важливу інформацію для здійснення торгів. У ньому відображаються дані наступного характеру:

· психологічного (очікування, чутки, думки експертів);

· політичного (вибори до парламенту чи глав держав, важливі переговори, а також інформація про зміну влади у конкретних країнах);

· економічного (публікації макроекономічних показників).

Крім цього, в економічному календарі є дані про форс-мажори. До цієї категорії входять техногенні катастрофи, катаклізми у природі, військові дії, перевороти, революції тощо. Все це дозволяє створити загальне уявлення про ситуацію на фінансових ринках та вибрати для себе найвигіднішу стратегію дій.

Чому важливо користуватися економічним календарем?

Трейдери цінують цей інструмент за те, що він дає прогноз про зміну курсів та напрямків на біржі ще до початку торгів. Такі прогнози дозволяють уникнути багатьох помилок та фінансових втрат. Окрім цього, вивчаючи новини економічного календаря, трейдери можуть побачити усі потенційні можливості. Досвідчені трейдери розглядають 2 варіанти використання інструменту:

· Утримання від торгівлі під час публікації новин фінансового характеру. У цей час на-прями зміни цін малопередбачувані, а волатильність перебуває на високому рівні.

· Торгівля у момент виходу новин. Якщо правильно інтерпретувати дані з еконо-мічного календаря, то в цьому випадку трейдери одержують додатковий прибуток.

Неважливо, який підхід ви оберете, необхідно ретельно стежити за свіжою статистикою та актуальними новинами про значущі події в інструменті, а також аналізувати отриману інформацію. Тільки в цьому випадку можна знизити існуючі ризики та укласти найбільш прибуткові угоди з довготривалою перспективою.

Як правильно читати економічний календар?

Щоб отримати максимальну користь від цього доповнення, необхідно навчитися ним правильно користуватися. Експерти рекомендують діяти за такою схемою:

· Початок роботи. Після того, як ви відкрили економічний календар, потрібно вибрати часовий пояс, в якому ви зараз перебуваєте. Це налаштування є обов'язковим, оскільки дозволяє отримувати тільки актуальні новини. Вони повністю відповідатимуть часу у вашому регіоні.

· Часовий інтервал. Налаштування цього показника є наступним етапом на шляху до налаштування економічного календаря. Потрібно просто вибрати часовий інтервал, за який вам потрібні новини. Наприклад, можна встановити проміжок 7 днів.

· Країни. Якщо хочете отримувати новини та статистику по одній або одразу кількох країнах, необхідно відкрити «Розширені фільтри». Тут необхідно встановити певні позначки.

Щоб дізнатися інформацію про певну подію, вказану в економічному календарі, необхідно скористатися викидним меню. Відкривши його, можна дізнатися подробиці та різні додаткові деталі.

Як бачите, економічний календар є досить зручним та корисним інструментом, який дозволяє перебувати в курсі основних подій. Роблячи певні висновки, можна укладати вигідні угоди, та отримувати високий прибуток.



