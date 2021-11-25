Световые буквы – эффективный рекламный ход

При этом к рекламе как таковой относятся не только какие-то конкретные рекламные активности, но и такие вещи как визуальное оформление офиса или магазина, для чего используются яркие витрины или привлекающие вывески. Идеально для такого случая подойдут световые буквы цена которых при этом находится на вполне доступном уровне, а опытный мастер сможет изготовить практически любой дизайн, используя самые различные материалы. В данном случае можно применить фантазию и сделать действительно уникальный дизайн, в котором световые буквы будут формировать фирменный стиль, успешно помогающий в привлечении клиентов.





Существует немало различных возможностей, использующихся при изготовлении световых вывесок, но в большинстве случаев конструкция изготавливается из ПВХ и вырезается в необходимом размере и форме. Если необходимо, то элементы изготавливаются вручную, чтобы достичь нужной формы. Это может быть, в том числе прозрачный и полупрозрачный пластик, идеально подходящий для того, чтобы при помощи осветительных элементов расширить возможности изготавливаемой вывески. Причём современный подход к изготовлению световых букв позволяет без проблем использовать их в качестве наружных рекламных элементов, ведь современные светодиоды не бояться ни снега, ни дождя, ни слишком высокой, или наоборот, слишком низкой температуры (в разумных пределах).





Для какого бизнеса лучше всего подойдут световые буквы?

Столь привлекательный рекламный элемент подойдёт буквально для любого бизнеса, начиная от небольшого кафе, заканчивая офисом крупного производителя промышленных материалов. Естественно, световые буквы также идеально подходят для любого магазина или бутика. Причём, изготавливая такую рекламную конструкцию есть два варианта:

- эффектно представить покупателю логотип компании в своём неповторимом фирменном стиле;

- сообщить покупателю о том, какие именно товары продаются в магазине (для этого световые буквы могут дополняться также и прочими элементами, например, можно изготовить подсвечивающийся макет туфлей для магазина обуви или каску и шпатель для строительного магазина).

Чаще же всего мы можем видеть световые буквы на таких объектах как аптеки, ведь как правило их вывески делаются в строгом узнаваемом стиле, не требующим дополнительного представления.