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30 ноября 21, 12:11
Чем интересна работа в баре, кафе, ресторане
робота в Хмельницькому
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Работа в заведении общественного питания не такая простая, как может показаться на первый взгляд

Даже обычный официант должен знать правила этикета, а нередко и владеть иностранным языком. Вакансии официанта, бармена, повара всегда можно найти на страницах сервиса OLX Работа.

Прежде чем выбрать одну из таких профессий, следует ознакомиться с ее преимуществами и недостатками. Одним такая робота в Хмельницькому придется по душе, но другие могут не выдержать физической и эмоциональной нагрузки.

Профессия официант: преимущества и недостатки

Такая работа отлично подойдет даже для студентов. Она имеет массу преимуществ:

  • - общение с людьми и новые знакомства;

  • - получение чаевых в дополнение к зарплате;

  • - удобный график работы;

  • - комфортные условия труда.    

Из недостатков можно выделить лишь физическую нагрузку: за смену в ресторане официант нередко проходит 10 км и более. Кроме того, официант – профессия для молодых.

Бармен: преимущества и недостатки профессии

Нередко люди выбирают работу барменом. Она имеет следующие преимущества:

  • - работа в вечернее и ночное время (не нужно рано вставать);

  • - нет необходимости получать специальное образование;

  • - возможность завести новых друзей или полезные знакомства;

  • - получение хороших денег без выполнения трудной физической работы.

Из недостатков можно отметить ненормированный рабочий день, нахождение в шумной обстановке, необходимость всегда быть в настроении, материальная ответственность.

Профессия повар и ее особенности

Хороший повар – одна из самых востребованных профессий. Такого специалиста будут ценить и уважать. Работать поваром можно по причине:

  • - творческой профессии;

  • - возможности продвижения по карьерной лестнице, смене ресторана;

  • - повар высокой квалификации зарабатывает намного больше;

  • - использование полученных на кухне навыков в быту;

  • - благодарность посетителей (увеличение количества клиентов ресторана).

Из недостатков можно выделить лишь необходимость постоянно находиться на ногах и вероятность получения различных травм при обработке продуктов (уколы, порезы, ожоги).
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