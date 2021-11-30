Чем интересна работа в баре, кафе, ресторане

Даже обычный официант должен знать правила этикета, а нередко и владеть иностранным языком. Вакансии официанта, бармена, повара всегда можно найти на страницах сервиса OLX Работа.

Прежде чем выбрать одну из таких профессий, следует ознакомиться с ее преимуществами и недостатками. Одним такая робота в Хмельницькому придется по душе, но другие могут не выдержать физической и эмоциональной нагрузки.

Профессия официант: преимущества и недостатки

Такая работа отлично подойдет даже для студентов. Она имеет массу преимуществ:

- общение с людьми и новые знакомства;

- получение чаевых в дополнение к зарплате;

- удобный график работы;

- комфортные условия труда.

Из недостатков можно выделить лишь физическую нагрузку: за смену в ресторане официант нередко проходит 10 км и более. Кроме того, официант – профессия для молодых.

Бармен: преимущества и недостатки профессии

Нередко люди выбирают работу барменом. Она имеет следующие преимущества:

- работа в вечернее и ночное время (не нужно рано вставать);

- нет необходимости получать специальное образование;

- возможность завести новых друзей или полезные знакомства;

- получение хороших денег без выполнения трудной физической работы.

Из недостатков можно отметить ненормированный рабочий день, нахождение в шумной обстановке, необходимость всегда быть в настроении, материальная ответственность.

Профессия повар и ее особенности

Хороший повар – одна из самых востребованных профессий. Такого специалиста будут ценить и уважать. Работать поваром можно по причине:

- творческой профессии;

- возможности продвижения по карьерной лестнице, смене ресторана;

- повар высокой квалификации зарабатывает намного больше;

- использование полученных на кухне навыков в быту;

- благодарность посетителей (увеличение количества клиентов ресторана).

Из недостатков можно выделить лишь необходимость постоянно находиться на ногах и вероятность получения различных травм при обработке продуктов (уколы, порезы, ожоги).