Электрокары с самым большим запасом хода. Кто проедет больше

Но вся Европа собирается к 2025-2030 годам полностью отказаться от автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Как именно это будет происходить, пока неизвестно, но то, что автопроизводители перейдут на выпуск электрокаров – это уже вопрос решённый.

Можно позаботиться о будущем сейчас – электромобили в Украине от компании Bexhill Trading Auto доступны на любой бюджет! Их можно как заказать с доставкой под ключ, так и посмотреть в автосалонах нашей компании!

А пока мы предлагаем ознакомиться с самыми популярными электромобилями в Украине, имеющими большой запас хода на одной зарядке. Ведь именно этот параметр волнует большинство потенциальных покупателей, и он же удерживает большинство из них от приобретения электрокара.

Один из самых популярных электрокаров в Европе – BMW I3. Компактная модель от именитого баварского производителя выглядит так, как будто она приехала из будущего. С BMW I3 вы точно не останетесь незамеченными на дорогах!

Вот только запасом хода электромобиль не радует – всего 200 км. Если передвигаться исключительно по городу, то этого на день точно хватит, кому-то и на рабочую неделю хватит ездить на работу и обратно. Но выехать в деревню, например, находящуюся в 150 и более км от дома – это уже проблема.

С другой стороны, BMW I3 – это именно городской автомобиль, он не предназначен для длительных загородных поездок.

Для тех, кто хочет именно БМВ, но не желает, чтобы запас хода был ограничен 200 км, можно предложить обновлённую модель I3. Там запас хода увеличен до 360 км, но и стоимость не радует.

Chevrolet Bolt

Один из самых популярных электрокаров в США в своей ценовой категории. Модель оснащается батареей 60 кВт/ч, что по словам производителя обеспечивает запас хода до 380 км. Вот только владельцы этих авто утверждают, что реальный запас ниже на 20-30%, особенно зимой.

С другой стороны, 300 км – это больше чем у BMW I3, да и сам Chevrolet Bolt больше похож на семейный автомобиль.

Nissan Leaf

Один из самых дешёвых электрокаров в Украине. Запас хода у автомобилей первого поколения от 70 до 200 км, так что лучше смотреть в сторону второго поколения. Тут цифры более внушительные – от 250 до 300 км, так что можно не боясь отъезжать далеко от розетки.

Nissan Leaf 2 – это идеальный городской электрокар, проверенный временем!

Mercedes EQC

Электрический кроссовер Мерседес сразу же способен покорить сердце автолюбителя своим стильным внешним видом. Запас хода тут впечатляет – 420 км! В Украине официально данная модель пока не продаётся, но её можно заказать из США. Для этого нужно просто связаться со специалистами компании Bexhill Trading Auto.

Volvo XC40 Recharge

Стильный шведский кроссовер пока единственный серийный электрокар Volvo. Автомобиль уже успел завоевать популярность в Европе благодаря своему дизайну, экономичности и уровню безопасности. Запас хода Volvo XC40 Recharge составляет 425 км.

Audi e-tron

Кроссовер от Ауди способен проехать без подзарядки до 450 км. Audi e-tron отличается стильным дизайном, в котором без труда угадываются фамильные черты. Электрокар создан в нарочито спортивном стиле.

Компания Bexhill Trading Auto предлагает своим клиентам не только стандартный кроссовер e-tron, но и удлинённую версию Audi Q2L E-tron 2021.

Kia e-Soul

Популярный корейский кроссовер не может похвастаться таким стильным и спортивным дизайном, как электромобиль от Ауди. Зато он стоит гораздо дешевле, а по запасу хода даже превосходит именитого «немца» – до 452 км может проехать корейский электрокар на одной зарядке.

Porsche Taycan

А вот это уже настоящий спорткар от легендарного производителя. Автомобиль дорогой, но цена его оправдана дизайном и высокими техническими характеристиками. Мощность в 625 л. с. и максимальная скорость, ограниченная на 260 км/ч, намекает на то, что скучно не будет.

Но самое главное – запас хода электрокара при такой мощности – до 460 км!

Tesla Model X

Tesla – это законодатель моды в классе премиальных электрокаров. Запас хода Tesla Model X поражает даже на фоне Porsche Taycan – более 500 км на одной зарядке!

Автомобили марки Тесла пользуются высоким спросом у украинских покупателей.

Tesla Model S

Бесспорный лидер нашей подборки – это Tesla Model S. В топовой комплектации автомобиль имеет суммарную мощность электродвигателей в 1 034 л. с. Запас хода по циклу WLTP – 628 км.

Конечно, стоимость такого автомобили низкой не будет, но благодаря специалистам Bexhill Trading Auto, можно сэкономить до 30% бюджета, приобретая авто в США.

Электрокары – это шаг в будущее уже сейчас!