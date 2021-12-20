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19 декабря 21, 16:37
Предметная фотосъемка 360 в студии LANET PRODUCTION
фотосъемка
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Предметная съемка – это особый жанр фотографии, который применяется в рекламе для демонстрации продукта и его характеристик в выгодном свете

 Качественные уникальные фото товаров, сделанные на профессиональную камеру, помогают создать хороший имидж компании или бренду, повышают конверсии и продажи, а потому обязательны для всех, кто стремится быть замеченным своей аудиторией. При этом важно следить за трендами в фотографии и рекламе, одним из которых сейчас является фотосъемка 360. Продакшн студия LANET PRODUCTION рассказывает об особенностях такой съемки, кому и зачем она нужна. 

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Что такое фотосъемка 360

Что собой представляет предметная съемка? В зависимости от запроса, организуется фотосъемка на однотонном фоне одного или группы предметов, которые в кадре объединяются в композицию. А 360 фотосъемка – всесторонняя съемка товаров с обзором на 360 градусов, с последующим объединением снимков в один анимационный ролик. 

Такие вращающиеся 3D-фотографии, размещенные на сайте или в социальных сетях, позволяют рассмотреть товар со всех сторон без посещения магазина или шоу-рума. Если обычное предметное фото демонстрирует предмет в двух-трех основных ракурсах, то 3D-фото показывает его со всех возможных ракурсов, да еще и с возможностью увеличения. То есть, 3D-съемка наиболее информативна и полезна как для клиентов, так и для владельцев бизнеса.  

Ролики с 3D-фото оптимальны для размещения в товарных картах на сайте, на главной странице, а также для использования в различного рода промоакциях. 

Фотосъемка 360 особенно рекомендуется: 

  • - интернет-магазинам; 
  • - магазинам в Инстаграм; 
  • - маркетплейсам; 
  • - товарным каталогам.

Эти торговые площадки больше всего нуждаются в эффективном маркетинге и качественной визуальной презентации продукции, потому что не дают возможности покупателю проверить реальный товар, а фото – единственная возможность его оценить. 

Именно картинка, фото – первое, на что обращают внимание пользователи, зашедшие на сайт интернет-магазина или профиль бренда в Инстаграм. В этих случаях виртуальная витрина – это база, на которой строится успешное продвижение. Без привлекательных и информативных фотографий невозможно запустить эффективную рекламную кампанию и привлечь клиентов, и сложно поддерживать стабильно высокий уровень продаж. В то время как интерактивные 3D-фото привлекают внимание пользователей, наилучшим образом демонстрируют продукт, подталкивая к покупке, показывают современность и клиентоориентированность компании, а также увеличивают время, которое пользователь проводит на сайте, благодаря чему возрастают шансы заинтересовать его чем-то еще. 

Если вы в поиске новых решений для роста, рекомендуем вам попробовать внедрить 3D-фото на свой ресурс и убедиться в их эффективности на деле. 

Сколько стоит 3D-съемка 

Стоимость такой фотосъемки зависит от: 

  1. 1. Количества объектов.
  2. 2. Их сложности.
  3. 3. Их размера. 

Чем больше товаров нужно снять, и чем больше и сложнее предметы, тем выше цена. Также на сложность фотосъемки влияет материал объекта: глянцевые и блестящие поверхности сложнее фотографировать, поэтому и стоимость готовой работы будет выше. 

Чтобы ознакомиться с прайсом и заказать предметную съемку 360, обращайтесь в LANET PRODUCTION. 

г. Киев, просп. Победы, 107

lanetproduction@lanet.ua

+380930902782
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