Реальный опыт использования iPhone 13 Pro Max

Разумеется, самым интересным смартфоном оказался iPhone 13 Pro Max. Это старшая и самая дорогая модель в актуальной линейке. Не удивительно, что люди хотят его купить, но перед этим понять, как iPhone 13 Pro Max чувствует себя в полевых условиях.
Смартфоны Apple всегда остаются эталоном качества, но всегда важны нюансы. Стоит ли переплачивать за увеличенную версию или лучше сэкономить и выбрать что-то другое?
Мне в руки iPhone 13 Pro Max попал почти сразу после того, как первая партия попала в Украину. Прошло 3 месяца и мне действительно есть что сказать об этом смартфоне. Небольшой спойлер — он оправдал мои ожидания.
Разумеется, самым интересным смартфоном оказался iPhone 13 Pro Max. Это старшая и самая дорогая модель в актуальной линейке. Не удивительно, что люди хотят его купить, но перед этим понять, как iPhone 13 Pro Max чувствует себя в полевых условиях.
Смартфоны Apple всегда остаются эталоном качества, но всегда важны нюансы. Стоит ли переплачивать за увеличенную версию или лучше сэкономить и выбрать что-то другое?
Мне в руки iPhone 13 Pro Max попал почти сразу после того, как первая партия попала в Украину. Прошло 3 месяца и мне действительно есть что сказать об этом смартфоне. Небольшой спойлер — он оправдал мои ожидания.
Общие впечатления от iPhone 13 Pro Max
Если вы фанат технологий, покупка iPhone 13 Pro Max — лучшее решение. Когда вы берете этот смартфон в руку, он полностью оправдывает звание самого технологичного устройства на рынке.
Если вы фанат технологий, покупка iPhone 13 Pro Max — лучшее решение. Когда вы берете этот смартфон в руку, он полностью оправдывает звание самого технологичного устройства на рынке.
Из самого важного могу отметить:
1. Не глючит даже с большим количеством открытых приложений и не выгружает их.
2. Фотографирует и снимает видео снова лучше всех в классе.
3. Работает действительно долго.
4. В руке «дорого-богато».
Все нововведения, анонсированный Тимом Куком, отлично работают. «Сказочного маркетинга» я не нашел. Разве что поддержка 5G будет полезна только для тех, кто часто ездит в другие страны или покупает iPhone 13 Pro Max с прицелом на следующие 5-6 лет и надеждой на запуск стандарта сети в Украине.
1. Не глючит даже с большим количеством открытых приложений и не выгружает их.
2. Фотографирует и снимает видео снова лучше всех в классе.
3. Работает действительно долго.
4. В руке «дорого-богато».
Все нововведения, анонсированный Тимом Куком, отлично работают. «Сказочного маркетинга» я не нашел. Разве что поддержка 5G будет полезна только для тех, кто часто ездит в другие страны или покупает iPhone 13 Pro Max с прицелом на следующие 5-6 лет и надеждой на запуск стандарта сети в Украине.
Дизайн iPhone 13 Pro Max
Тут я не буду рассказывать о самом дизайне, вы его уже видели. Я хочу рассказать, насколько практичным оказался iPhone 13 Pro Max. Начнем с форм-фактора. Второй год мы видим возвращение Apple к истокам — рубленные грани.
Удобно ли пользоваться iPhone 13 Pro Max? Если вы сторонник использования смартфона только одной рукой, лучше подыскать что-то другое с меньшей диагональю. Диагональ 6,7 дюйма делает это устройство ближе к планшетам, чем к телефонам. Нужно использовать только 2 руки, но у такой диагонали есть и преимущества. Если вы на телефоне работаете, тут намного удобнее решать рабочие задачи.
Тут я не буду рассказывать о самом дизайне, вы его уже видели. Я хочу рассказать, насколько практичным оказался iPhone 13 Pro Max. Начнем с форм-фактора. Второй год мы видим возвращение Apple к истокам — рубленные грани.
Удобно ли пользоваться iPhone 13 Pro Max? Если вы сторонник использования смартфона только одной рукой, лучше подыскать что-то другое с меньшей диагональю. Диагональ 6,7 дюйма делает это устройство ближе к планшетам, чем к телефонам. Нужно использовать только 2 руки, но у такой диагонали есть и преимущества. Если вы на телефоне работаете, тут намного удобнее решать рабочие задачи.
На заднем матовом стекле iPhone 13 Pro Max за 3 месяца царапин не появилось. Отлично держится и стальная рамка. Что касается экрана, то глубоких царапин не появилось. Пару раз носил смартфон в кармане с ключами и благо, что Ceramic Shield справился. Я не призываю читателей отказываться от защитных аксессуаров! Чехол и стекла строго обязательны, но мне было интересно, выдержит ли купертиновское чудо все тяготы и лишения.
Стоит разблокировать экран, как мы сразу увидим одно из главных нововведений — уменьшенную челку. Просто праздник для тех, кому она раньше постоянно мешала. Стало ли как-то лучше функционально? Нет, освободившееся место никак не задействовано. Скорее всего, так купертиновцы захотели визуально отделить новое поколение от предшественников.
На заднем матовом стекле iPhone 13 Pro Max за 3 месяца царапин не появилось. Отлично держится и стальная рамка. Что касается экрана, то глубоких царапин не появилось. Пару раз носил смартфон в кармане с ключами и благо, что Ceramic Shield справился. Я не призываю читателей отказываться от защитных аксессуаров! Чехол и стекла строго обязательны, но мне было интересно, выдержит ли купертиновское чудо все тяготы и лишения.
Стоит разблокировать экран, как мы сразу увидим одно из главных нововведений — уменьшенную челку. Просто праздник для тех, кому она раньше постоянно мешала. Стало ли как-то лучше функционально? Нет, освободившееся место никак не задействовано. Скорее всего, так купертиновцы захотели визуально отделить новое поколение от предшественников.
Технические возможности iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro Max получил новый процессор А15 Bionic, собранный по 5-нанометровому техпроцессу, и 6 Гб оперативной памяти. Если переводить это на человеческий язык, то технической мощности 13-го поколения хватит еще на 5-7 лет.
Учтите, что в этом поколении есть ощутимая проблема с перегревом. Это не очень чувствуется руками даже в требовательных играх, но сразу видно из-за сброса яркости экрана на 50%. Эта проблема перекочевала в iPhone 13 Pro Max из предыдущего поколения. Я на телефоне играю редко, но если вы заядлый мобильный геймер, то для этого яблочный флагман не лучшее устройство.
В повседневном использовании особенно видна новая герцовка экрана. Теперь это дисплей OLED с динамическим обновлением изображения. Когда включается что-то активно меняющееся, частота достигает 120 Гц. Если на дисплее нет движения, частота падает до 10 Гц. Новая плавность действительно заметна, а по заверениям Apple, это должно повышать автономность смартфона.
Кстати, что касается автономности, iPhone 13 Pro Max получился самым долгоживущим в 13-ом поколении. Мне удавалось выжимать до 1,5 дня, но это в максимальном экономичном использовании. При стандартных браузере, YouTube и мессенджерах, вечером у меня остались еще 10-15%.
iPhone 13 Pro Max получил новый процессор А15 Bionic, собранный по 5-нанометровому техпроцессу, и 6 Гб оперативной памяти. Если переводить это на человеческий язык, то технической мощности 13-го поколения хватит еще на 5-7 лет.
Учтите, что в этом поколении есть ощутимая проблема с перегревом. Это не очень чувствуется руками даже в требовательных играх, но сразу видно из-за сброса яркости экрана на 50%. Эта проблема перекочевала в iPhone 13 Pro Max из предыдущего поколения. Я на телефоне играю редко, но если вы заядлый мобильный геймер, то для этого яблочный флагман не лучшее устройство.
В повседневном использовании особенно видна новая герцовка экрана. Теперь это дисплей OLED с динамическим обновлением изображения. Когда включается что-то активно меняющееся, частота достигает 120 Гц. Если на дисплее нет движения, частота падает до 10 Гц. Новая плавность действительно заметна, а по заверениям Apple, это должно повышать автономность смартфона.
Кстати, что касается автономности, iPhone 13 Pro Max получился самым долгоживущим в 13-ом поколении. Мне удавалось выжимать до 1,5 дня, но это в максимальном экономичном использовании. При стандартных браузере, YouTube и мессенджерах, вечером у меня остались еще 10-15%.
Камеры iPhone 13 Pro Max
Для всех, кто зарабатывает контентом, iPhone 13 Pro Max станет лучшим устройством. По начинке блока камер, он такой же, как и младший iPhone 13 Pro, но за счет увеличенного дисплея работать просто удобнее.
Для всех, кто зарабатывает контентом, iPhone 13 Pro Max станет лучшим устройством. По начинке блока камер, он такой же, как и младший iPhone 13 Pro, но за счет увеличенного дисплея работать просто удобнее.
В блоке камер стоят три модуля:
1. Широкоугольный.
2. Сверхширокоугольный.
3. Теле-фото.
Все модули получили оптическую стабилизацию. Если вы собираетесь снимать с использованием стабилизатора, лучше в настройках отключить стабилизацию в смартфоне. Вместе они отрабатывают отвратительно.
Четвертое отверстие занял сканер LiDAR. Вроде бы, с ним получаются более качественные снимки с размытием заднего фона. Не могу сказать, какая именно заслуга сканера, но размытие работает отлично.
1. Широкоугольный.
2. Сверхширокоугольный.
3. Теле-фото.
Все модули получили оптическую стабилизацию. Если вы собираетесь снимать с использованием стабилизатора, лучше в настройках отключить стабилизацию в смартфоне. Вместе они отрабатывают отвратительно.
Четвертое отверстие занял сканер LiDAR. Вроде бы, с ним получаются более качественные снимки с размытием заднего фона. Не могу сказать, какая именно заслуга сканера, но размытие работает отлично.
Вам стоит заплатить за iPhone 13 Pro Max?
Перед покупкой iPhone 13 Pro Max нужно понимать, что это один из самых дорогих смартфонов на рынке. Он точно стоит каждой потраченной гривны. За 3 месяца, я в этом полностью убедился.
При этом, отдавать за него последние деньги не стоит. В модельной линейке Apple есть более доступные, но тоже отличные устройства. Я бы рекомендовал тратиться только в том случае, если вам нужна большая диагональ или если вы планируете серьезно работать на iPhone 13 Pro Max. В этих случаях, вы точно не разочаруетесь!
Перед покупкой iPhone 13 Pro Max нужно понимать, что это один из самых дорогих смартфонов на рынке. Он точно стоит каждой потраченной гривны. За 3 месяца, я в этом полностью убедился.
При этом, отдавать за него последние деньги не стоит. В модельной линейке Apple есть более доступные, но тоже отличные устройства. Я бы рекомендовал тратиться только в том случае, если вам нужна большая диагональ или если вы планируете серьезно работать на iPhone 13 Pro Max. В этих случаях, вы точно не разочаруетесь!