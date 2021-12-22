Реальный опыт использования iPhone 13 Pro Max

Разумеется, самым интересным смартфоном оказался iPhone 13 Pro Max. Это старшая и самая дорогая модель в актуальной линейке. Не удивительно, что люди хотят его купить, но перед этим понять, как iPhone 13 Pro Max чувствует себя в полевых условиях.

Смартфоны Apple всегда остаются эталоном качества, но всегда важны нюансы. Стоит ли переплачивать за увеличенную версию или лучше сэкономить и выбрать что-то другое?

Мне в руки iPhone 13 Pro Max попал почти сразу после того, как первая партия попала в Украину. Прошло 3 месяца и мне действительно есть что сказать об этом смартфоне. Небольшой спойлер — он оправдал мои ожидания.