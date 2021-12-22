Платья зима 2022: самые модные варианты

Например, можно купить платье в интернет-магазине modiva.ua, выбрав из богатого ассортимента платье-рубашку, платье-футляр или платье-пиджак. Оплатить покупку в MoDiva можно с помощью карты или наличными, после чего заказ будет доставлен в кратчайшие сроки.

К такой качественной и красивой вещи останется лишь добавить подходящую обувь и сумочку — модный «look» готов.





Актуальные тренды

Для зимы 2022 многие именитые дизайнеры поменяли сложные фасоны и фактурные сочетания на лаконичный простой крой, делая упор на женственность и легкость. Что же касается актуальных расцветок, то скучный монохром принял к себе в компанию более яркие и свежие оттенки:

- фиолетовый;

- небесно-голубой;

- фуксию;

- ультрамарин;

- насыщенный желтый;

- индиго;

- розовый.

Среди явных фаворитов принтов замечен горошек среднего размера, крупные цветы и узоры в стиле поп-арт.





Платья с бахромой — актуальный вариант

Тренд на бахрому модницы наблюдают уже несколько лет, но именно в этом сезоне он наиболее закрепился и теперь бахрома украшает верхнюю одежду, джинсы и, естественно, платья. Для вечерних вариантов перебора просто нет — чем больше ниспадающих нитей, вышивки и страз, тем лучше. Что же касается повседневной одежды, то следует выбрать более сдержанные модели. Бахрома зимой 2022 года может размещаться абсолютно на всех платьях: кожаных, денимовых, трикотажных и т.д., самое главное, чтобы ее длина не была чрезмерной.





Твидовые платья: фееричный камбэк

Всего пять лет назад модницы были уверены, что одежда из твида уместна лишь в гардеробе чопорных английских аристократок, сейчас же модную твидовую одежду надевают многие звезды, например, Перис Хилтон или Леди Гага.

Для любительниц классики дизайнеры предлагают «футляры» с длинными рукавами или же модели, имеющие А-силуэт, а если хочется избежать привязки твида к стилю ретро, то следует сделать упор на асимметрию, длину мини и яркие оттенки.





Кожаные платья — удобно и стильно

Самыми актуальными зимой 2022 года станут именно черные и темно-синие кожаные платья, пастельные варианты все же будут не так востребованы. Что же касается фасона, то модницы могут выбирать длинные балахоны, комбинации или варианты с широкими лямками.