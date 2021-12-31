Проблема с работой сенсора на смартфоне. Как исправить?

Ни один из технических специалистов не сможет установить причину неисправности без диагностики, так как их существует достаточно много. Хотя данная проблема редко встречается в новых устройствах, она по-прежнему актуальна для владельцев подержанного оборудования.





Итак, чтобы облегчить ремонт мобильного оборудования, мы решили рассмотреть 4 наиболее распространенные причины потери реакции на касание и способы их устранения.





Проблема с версией операционной системы





Хотя операционные системы iOS и Android в большинстве случаев являются чрезвычайно надежными и стабильными, на более старых устройствах все же могут возникать проблемы, которые связаны с программным обеспечением. Печально известной, например, была версия iOs 13, из-за которой во многих iPhone 8 и 8 Plus телефон зависал на домашнем экране. Также очень часто подобная проблема наблюдалась среди устройств, где ранее был заменен экранный модуль на некачественную копию. Самым простым решением в этом случае было обновление прошивки, и большинство телефонов удавалось таким образом вернуть к нормальной работе.





Ложные срабатывания тачскрина





Популярный термин «ложное срабатывание» относится к ситуации, когда происходит непреднамеренное нажатие или другое взаимодействие с дисплеем без участия самого пользователя. Решение этой проблемы может оказаться одним из самых дорогостоящих. В большинстве случаев придется попросту заменить тачскрин полностью, предварительно поискав новую панель управления здесь https://www.aks.ua/catalog/sensornaya-panel/ . Доверить процесс ремонта рекомендуем специалистам сервисного центра, так как в домашних условиях при отсутствии соответствующего инструмента и определенных навыков, установить дисплей правильно может быть сложно.





Дисплей работает, но не реагирует на прикосновения





Иногда решение может быть довольно простым. Просто убедитесь, что дисплей был правильно смонтирован на устройстве. Для этого достаточно отключить экранный модуль от материнской платы и подключить его заново. Однако будьте осторожны с гибкими шлейфами и разъемами подключения, которые достаточно легко могут быть повреждены.





Частичный отказ работы сенсора





Если после установки тачскрин реагирует лишь частично, очевидно, что он был поврежден во время производства (вероятно, заводской брак). Такие комплектующие желательно вернуть поставщику или обменять на новые.



