Обострение аллергии в осенний период

Осенний период - это время, когда несмотря на то, что цветение растений заканчивается, аллергические проявления могут набирать оборотов. Одним из провоцирующих факторов является начало отопительного сезона, когда во всех помещениях воздух становиться сухим и теплым. В таких условиях количество слизи в носу уменьшается, что позволяет аллергенам без препятствий попадать в дыхательные пути человека. Аллергия на пыль и плесень также проявляется осенью, хотя в основном, люди, страдающие от такого вида аллергии, испытывают дискомфорт круглый год. Однако, есть аллергены, с которыми люди в основном контактируют только в осенний период.

Чаще всего контактная аллергия проявляется сыпью, покраснением и зудом кожи. Могут появляться такие симптомы как слезотечение, заложенность носа, чихание. Дыхательная форма обычно проявляется одышкой и кашлем.



Аллергены в разные месяцы осени



В сентябре, все еще активно происходит цветение растений поэтому в этом месяце часто можно встретить аллергию на пыльцу. Самыми распространенными аллергенами является пыльца полыни, лебеды, календулы и амброзии.



Несмотря на то, что в октябре большинство аллергиков входят в период ремиссии, у многих людей в этот период проявления аллергии могут только начинаться. Во-первых, начинают цвести некоторые декоративные растения, такие как гортензии, георгины, астры, вереск и т.п. пыльца которых может спровоцировать аллергическую реакцию. Во-вторых, из-за повышенной влажности за счет дождей, под опавшей листвой активно разрастаются споры грибов, которые являются популярными аллергенами. Так же реакцию могут вызывать фрукты и ягоды, характерные для этого периода (облепиха, инжир, нектарины, клюква, яблоки, брусника и т.п.)



В ноябре большинство аллергиков начинают уже обретать покой, однако факторы, вызывающие аллергию, можно встретить и в этот период. Контактный дерматит, и даже конъюнктивит могут вызывать пыльца комнатных растений, таких как азалия, каланхоэ, цикламен, камелия и др. Не стоит также забывать про аллергию на пыль, особенно когда большую часть времени люди проводят в закрытых помещениях. На фоне понижения температуры также может возникать холодовая аллергия.

Независимо от месяца и времени года, многие люди также страдают аллергией на шерсть домашних питомцев.



Как предупредить проявления аллергии в осенний период



Лечение и предупреждение любого вида аллергии происходит в первую очередь за счет прекращения контакта с аллергеном или, по возможности, минимизации таких контактов. Если вы не знаете на что конкретно у вас аллергия, стоит провести соответствующую диагностику. Также вам может помочь Фогистин. Средство подойдет как взрослым, так и детям от шести лет. Эффективность Фогистина клинически доказана, и он облегчает симптомы аллергии уже через 5 мин после приема. За счет удобной формы жевательных таблеток, средство не нужно запивать, и вы сможете защитить себя от неприятных проявлений в любой момент. Фогистин поможет вам не беспокоиться о проявлениях аллергии, причем не только осенью, но и круглый год.



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