Функциональные квартиры в ЖК Парковые Озера 2

Так, однотипные планировки постепенно уходят в прошлое. На смену им все больше застройщиков предлагают функциональные решения и дизайнерские проекты.

Одним из таких девелоперов является Интергал-Буд. В жилом комплексе Парковые Озера 2 от застройщика вы можете купить квартиру с ремонтом. Он отличается уникальностью и удобством. Преимущества такой квартиры с дизайнерским ремонтом очевидны: вы сможете сберечь свои силы и финансы и получить завершенный проект.

Планировки и дизайн квартир

ЖК Парковые Озера 2 предлагает покупателям удобные современные планировки с кухней-студией. Также множество планировок предусматривают гардеробную. Все квартиры имеют или просторную открытую террасу, или лоджию.

В жилом комплексе вы можете приобрести жилье с евроремонтом. Интерьер тщательно продумывает дизайнер. Дизайнерский ремонт в ЖК Парковые Озера 2 – это практичная лаконичность с яркими деталями.

Застройщик использует при ремонте в квартирах качественные материалы, чтобы они долго вам служили. Ванную полностью оборудуют всей необходимой техникой, а также:

- полотенцесушителем;

- зеркалом с LED-подсветкой;

- бойлером.

В кухне устанавливается керамическая плитка и клеятся обои под краску. Для отделки пола используют ламинат 32 класса. В квартире устанавливают межкомнатные двери, разработанные по заказу девелопера. Перед сдачей проекта вы можете посетить готовую квартиру и все проверить.

О ЖК Парковые Озера 2

Новостройки Парковые Озера 2 – это оптимальное место для жизни в городе, поскольку комплекс имеет следующие плюсы:

1. Комфортное расположение. ЖК размещен в Днепровском районе в 30 минутах езды от центра столицы.

2. Развита инфраструктура. На первых этажах новостройки предусмотрено открытие коммерческих помещений (магазины, кафе, салоны красоты, аптеки и другие необходимые заведения). Рядом с комплексом – несколько школ, детский садов и медицинских учреждений. Также на территории комплекса построят новый детсад.

3. Отличная транспортная развязка. До станции метро «Дарница» 20 минут пешком. Также неподалеку остановка, с которой удобно добраться различными видами наземного транспорта в любую точку города.

4. Парк рядом. В парке Победа размещено множество аттракционов, ресторанов, детских и спортивных площадок для развлечений всей семьей. Также в парке есть живописное озеро.

5. Надежный застройщик. Строящая ЖК компания Интергал-Буд – ответственный девелопер. Застройщик на рынке недвижимости уже почти два десятилетия. Компания строит комфортное продуманное жилье в разных украинских городах, в частности в Житомире, Львове, Одессе. Несколько годов подряд Интергал-Буд удерживает лидерские позиции в отрасли строительства.

Чтобы узнать дополнительную информацию о ЖК Парковые Озера 2 от застройщика Интергал-Буд, обращайтесь в отдел продаж:

г. Киев, ул. Воскресенская, 16

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