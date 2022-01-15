Аренда авто недорого в RentDrive — основные преимущества

По многочисленным просьбам читателей в редакции дали ответ, какие сервисы предлагают аренду авто дешево в Киеве? Наши журналисты провели собственный мониторинг, изучив условия проката многих компаний в Киеве. В результате получили однозначный ответ, что самые дешевые цены – это аренда машин эконом класса в автопрокатной компании «Rent Drive»: https://rentdrive.ua/avtopark/econom-class/.





Недорогой и комфортный способ перемещения в арендованном авто

В жизни каждого, даже самого обеспеченного человека возникают непредвиденные ситуации, когда нужно вовремя быть в нужном месте, а собственное авто в ремонте. Выручит удобный и дешевый сервис проката, где прокат авто недорого из сегмента автомобилей эконом класса – гарантирует высокое качество обслуживания и адекватные цены на посуточную и долгосрочную аренду. Абсолютно исправный и застрахованный по ОСАГО автомобиль, прошедший полный технический осмотр будет предоставлен в течение часа. Для удобства клиентов сервис РентДрайв работает 24/7 без выходных и праздников. Связавшись по телефону с менеджером или оформив заявку на сайте можно получить выбранную модель в полное распоряжение после подписания договора.





Независимость от графика работы общественного транспорта

Предоставив необходимые документы, и небольшую залоговую предоплату, клиент получает полную мобильность и сам решает, куда лежит его путь, и сколько времени использовать арендованный транспорт. Путешествие будет в радость, не зависимо от того, деловая это поездка, романтическое путешествие или экскурсия по интересным местам Украины с целью посетить уникальные достопримечательности. Прежде чем забронировать элегантную машину, с небольшим расходом топлива, следует ознакомиться с условиями проката. Для того чтобы сесть за руль, потребуются водительские права и минимальный стаж вождения в два года, без штрафов.





Очевидная выгода проката авто эконом-класса – дешево!

Компания RentDrive на выбор потенциального и постоянного клиента предлагает такие надежные и экономные авто:

Ford Fiesta и Chevrolet Cruze;

переднеприводной седан KIA Rio;

компактный Hyundai Accent;

маневренная Skoda Rapid;

просторная Kia Rio

практичная Renault Logan.





Любая из вышеперечисленных моделей имеет недорогую цену проката, небольшой пробег, эффектный экстерьер и функциональный интерьер. Вы убедитесь лично, насколько прокат авто недорого в Киеве сэкономит ваше время и нервы. Стильные иномарки гармонично впишутся в жизнь шумного мегаполиса с интенсивным трафиком, а также проявят себя на периферии, в глубинке, где есть асфальтное дорожное покрытие.





Современный дизайн авто и новейшее мультимедийное оборудование

Проведя небольшой обзор моделей из эконом-сегмента, эксперты вынесли свой вердикт, что каждая модель обладает своими преимуществами, как в оформлении всей конструкции, так и в обустройстве салона. Для одних водителей важны положительные технические характеристики в целом, для других важны детали.













Начнем обзор с французского переднеприводного седана Renault Logan - самый дешевый автомобиль в аренду. При кажущейся сдержанности оформления кузова, авто отличается практичностью и экономностью использования топлива. Особенно оценят комфорт путешественники с большим багажом, поскольку багажное отделение очень просторное. Улучшенная комплектация автомобиля включает кондиционер и наличие подушек безопасности. В салоне оборудован бортовой компьютер, с CD/MP3-плеер, есть Bluetooth и шнур USB. Единственным минусом можно считать механическую коробку передач, если вы привыкли использовать автоматику.





Новинка от Chevrolet













Компактная модель Chevrolet Cruze с передней подвеской McPherson и шестиступенчатой автоматической коробкой передач это значительная экономия расхода топлива и стильный внешний вид. Имеет дешевую цену на аренду. У этого популярного седана усовершенствованная конструкция кузова и выхлопной системы. Рельефная поверхность кузова дополнена современным исполнением оптики. Незаменим автомобиль для представителей бизнес структур и путешествий с семьей. Внутри просторного кожаного салона установлена массивная панель управления, работает система климат и круиз-контроля, есть современный, мультифункциональный медиа-комплекс.





«Хюндай» – популярный экземпляр сервиса автопроката









Узнаваемый автомобиль Hyundai Accent от южнокорейской компании Hyundai Motor Company отличается выразительным дизайном и отличным уровнем оснащения салона. Производители уделили внимание не только эффектному внешнему виду, но и безопасности авто. Элегантный, динамичный кузов с изящной тонировкой и светодиодной оптикой имеет прекрасную шумоизоляцию и просторный, отделанный кожей салон. Внутри оборудован подогрев сидений, в наличии бортовой компьютер, внедрена система климат-контроля.