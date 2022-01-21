Poco X3 Pro – лучший бюджетник





Цена и качество

О реальной стоимости и цветовых вариантах телефона можно узнать по ссылке. При этом если сравнивать аппарат с аналогами по технической начинке, то не будет покидать чувство несправедливости – в своей ценовой категории, даже с запасом 20-30% повышения, у X3 Pro просто нет конкурентов:

- процессор – восьмиядерный Snapdragon 860;

процессор – восьмиядерный Snapdragon 860; - графический чип – Adreno 640;

графический чип – Adreno 640; - тип внутренней памяти – UFS 3.1;

тип внутренней памяти – UFS 3.1; - объем ПЗУ – 256 ГБ;

объем ПЗУ – 256 ГБ; - ОЗУ – 8 ГБ;

ОЗУ – 8 ГБ; - батарея – 5160 мА*ч;

батарея – 5160 мА*ч; - дисплей IPS 6,67 дюйма с частотой 120 Гц;

дисплей IPS 6,67 дюйма с частотой 120 Гц; - камера – 4 объектива с головным на 48 Мп;

камера – 4 объектива с головным на 48 Мп; - дополнительно – NFC, ИК-порт.

Есть поддержка быстрой зарядки, в комплекте блок на 33 Вт, который заряжает за 30 минут 50% огромной батареи, а полная зарядка происходит за 1 час 8 минут.

Экран защищает стекло стандарта Gorilla Glass 6. При высокой частоте обновления тачскрин получил частоту опроса 240 Гц, поэтому в играх телефон показывает очень хорошие параметры. На солнце все также хорошо – яркости в 450 нит хватает.

За такую стоимость данный набор параметров не доступен ни в одной модели. При этом Poco X3 Pro не является сбежавшим с внутреннего китайского рынка детищем с сырой оболочкой – это полноценный телефон с поддержкой и частыми обновлениями.





Производительность

Телефон работает в оболочке MIUI 12, которая обновилась в ноябре 2021 года до версии 12.5. Смартфону не стали сокращать функции. Так, например, он подключается к любому компьютеру в качестве накопителя или интернет-модема, позволяя прокачивать трафик для доступа в сеть с ПК.

Синтетические тесты Antutu 9 показывают 557 тыс. баллов, а в версии 8,4 – 490 тысяч. Wi-Fi-модем двухдиапазонный. Для игр есть отдельный встроенный ускоритель, которые не только заглушает уведомления, но и повышает общую производительность смартфона для того, чтобы геймеры наслаждались процессом и быстрой реакцией. Для киноманов тоже Poco X3 Pro подходит – есть поддержка ключей для высокого разрешения Netflix.





Фото и видео

После выхода нового X3 Pro сеть взорвалась негодованиями об ухудшении камеры с 64 Мп в обычном X3 на 48 в новом. Но на самом деле железо Pro-версии за счет лучшей обработки картинки дает форму даже 64-мегапиксельной камере. 4К-запись можно делать частотой в 30 кадров, а 1080 – 60 кадров. Есть стандарты записи H264 и H265, с помощью которых можно сэкономить на большой отрезке съемок.





Об автономности

Батарея у телефона действительно внушительная, но при этом есть 120 Гц на экране, 8 ГБ ОЗУ и мощный процессор на 8 ядер, которые сильно расходуют заряд. Однако даже в активном игровом режиме телефона хватит на весь рабочий день и несколько часов вечерней игры. А в повседневном режиме уверенно можно забыть о блоке зарядки на 2 дня.

В категории доступных гаджетов Poco X3 Pro уверенно лидирует по всем параметрам. Поспорить с таким набором характеристик сложно даже предтоповым версиям брендовых смартфонов. Аппарат достоин внимания и рекомендуется к покупке.