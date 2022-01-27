Выбираем автодержатель для телефона?

Его можно использовать в качестве навигатора, инструмента для воспроизведения музыки или для совершения звонков. Однако прежде чем воспользоваться этими удобствами во время движения, необходимо обеспечить безопасное расположение смартфона в салоне авто. Для этого открываем каталог https://www.aks.ua/catalog/avtoderzhatel/ выбираем подходящий для нашего устройства автодержатель.

Все аксессуары, независимо от преобладающей цели использования телефона в автомобиле, должны в первую очередь обеспечивать безопасность и иметь удобный доступ к установленному устройству. Выбор модели и способа монтажа зависит только от индивидуальных предпочтений водителя.





На что обратить внимание при выборе автомобильного кронштейна?





1. Качество исполнения - чем лучше материалы, которые использовались при изготовлении, тем безопаснее аксессуар и тем больше срок его службы.

2. Наличие регулировок - держатель должен обеспечивать движение в любом направлении, чтобы установить оптимальное положение дисплея.

3. Габариты держателя - независимо от способа крепления, чем меньше размер - тем лучше.

4. Размеры устройства - регулируемое расстояние между захватами позволяет устанавливать различные по габаритам устройства.





Типы автомобильных телефонов





Все вышеперечисленные особенности следует учитывать при покупке, однако не менее важным является способ установки держателя в салоне:





1. Автомобильные держатели, закрепленные на стекле с помощью присоски - это наиболее распространенный вариант, который позволит быстро и легко снять или переустановить кронштейн в случае необходимости.

2. Автомобильные держатели для решетки системы вентиляции - это самые компактные системы, которые позволят установить смартфон прямо под рукой.

3. Крепления на приборной панели автомобиля - надежный вариант крепления смарт-фона, но возможности переустановить, к сожалению, не будет, так как держатели крепятся с помощью двустороннего скотча.

4. Коврик противоскольжения на приборной панели - альтернативой для людей, которые не любят приклеивать что-либо к ветровому стеклу, а также для тех, у кого нет возможности расположить держатель на решетке воздуховода, может быть противоскользящий коврик.





Какой вариант выбрать для навигации?





В этом случае желательно иметь автомобильный держатель, который в первую очередь позволяет установить устройство как можно ближе к ветровому стеклу, чтобы облегчить позиционирование GPS.

Оставлять свой смартфон на центральной консоли, в мелком отсеке для напитков рядом с рычагом переключения передач или полкой приборной панели, небезопасно. Иногда резкое ускорение или экстренное торможение приводит к тому, что телефон падает под сиденье или педальный узел. Не будем забывать, что “летающий” смартфон - это опасная ракета, которая может навредить как водителю, так и пассажирам, поэтому использовать автодержатель - обязательно!



