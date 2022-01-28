Почему стоит приобрести электронные весы?

Одним из показателей, уровень которого напрямую влияет на состояние здоровья организма, является масса тела. На фоне частого употребления жирных продуктов и еды быстрого приготовления, популяризации профессий, предполагающих малоактивный образ жизни, достаточно сложно контролировать ее прирост.

Проблема избыточного веса актуальна для многих стран с высоким уровнем жизни и является одной из самых тревожных тенденций современности. Пересмотр образа жизни — единственный вариант сохранения здоровья, однако результативность таких изменений всегда стоит контролировать.

Если вы серьезно подошли к контролю собственного веса, отличным помощником для вас станут домашние напольные весы. Имея дома подобный гаджет, очень просто отслеживать малейшие изменения интересующего вас параметра.

Однако какие напольные весы подойдут именно вам? В данной статье мы постараемся разобраться в тонкостях подбора.

Почему электронный вариант лучше механического?

Качество и цена напольных весов зависят в первую очередь от их вида. Первые модели домашних напольных весов были механическими, работающими при помощи двух пружин. Одна растягивалась под влиянием опускаемой под весом пользователя платформы, другая — поворачивала стрелку. Такие весы существуют и сейчас, однако принцип действия совершенно не изменился.

Бытует мнение, что механические модели более износостойкие, однако на фоне неточных измерений надежный механизм теряет свою актуальность. Получаемый результат является приблизительным и не позволяет увидеть динамику такой, какой она есть на самом деле.

Устройство электронных напольных весов более сложное и, безусловно, имеет в составе больше составляющих, в работе которых могут наблюдаться сбои. Однако при правильном использовании и аккуратном обращении такой девайс прослужит долго и не будет сбоить.





У электронных весов есть несколько неоспоримых преимуществ:

1. Высокая точность измерений. Данное устройство отображает вес с точностью до грамма, позволяя вам видеть все изменения его уровня. Это поможет так сформировать пищевое поведение и физическую активность, чтобы не нанести вред своему здоровью.

2. Дополнительные функции. Большинство «умных» электронных весов обладают расширенным функционалом. Они могут параллельно измерять пульс и, ориентируясь на предварительно введенные вами антропометрические данные, определять процент жировой ткани и скелетной мускулатуры. Это происходит за счет незаметных импульсов и измерения сопротивления тканей. Такая функция необходима, например, для спортсменов, вес которых во время тренировок возрастает, но жировые отложения при этом уменьшаются.

3. Возможность коллективного использования с индивидуальной динамикой для каждого пользователя. Подобный девайс «запоминает» примерные параметры тех, кто им пользуется, и относит очередное измерение к данным нужного человека. Это позволит вам пользоваться приобретенным гаджетом всей семьей. Для некоторых моделей установлен лимит даже до десяти пользователей.

Электронные напольные весы, как правило, имеют более утонченный дизайн и легко вписываются в любой интерьер. Они могут иметь глянцевую стеклянную или матовую пластиковую поверхность. На некоторых моделях на рабочую платформу нанесены разнообразные принты. Вам остается только выбрать тот вариант, который лучше всего подойдет к вашей обстановке.