Серебряные сережки Конго — эффектные украшения с историей

Белый металл нынче в моде. Его выбирают за доступную цену, лаконичность, универсальность и гармоничность с самыми разными образами. Особенно популярны серебряные серьги https://zolotoyvek.ua/ru/sergi/l/vid_metalla:serebro/ в виде колец. Например, в ювелирном магазине Золотой Век их регулярно покупают на подарки близким девушкам и женщинам. Это одновременно простые и очень выразительные изделия, которые подойдет и юной студентке, и уверенной в себе бизнес-леди. Главное — правильно подобрать размер и фасон.

История возникновения сережек-колец и их особенности

Первые сережки в виде колец (их еще называют Конго) появились еще в древности. Круглая форма украшений делала простым их производство и обеспечивала удобство использования. Такие серьги часто носили вместе с подвесками и декоративными вставками, в роли которых использовались самые различные материалы. С развитием цивилизации развивались и таланты ювелиров, возрастала сложность ювелирных изделий, но Конго не выходили из моды. И сегодня серебряные серьги в виде колец снова в тренде. Их выбирают за:

· эффектный внешний вид;

· удобство ношения;

· универсальность;

· практичность.

На сайте ювелирного дома Золотой Век можно увидеть, какие произведения искусства получаются из сережек круглой формы полых внутри.





4 правила, как выбрать серебряные Конго

Как мы уже сказали, серьги Конго являются достаточно универсальными. Такая форма украшений делает их подходящими для сочетаний с нарядами разных стилей. Но есть 4 важных правила, которые стоит знать, чтобы добиться максимальной гармоничности образа:

1. Лучше всего серьги из серебра смотрятся на коже с холодным оттенком. Если же у вас теплый тон, подберите украшение со вставками желтого цвета.

2. Размер изделия определяет его назначение. Крупные сережки рекомендованы для вечерних нарядов, а мелкие — для повседневного использования.

3. Наличие драгоценных камней сужает варианты ношения сережек, но повышает их эффектность. Для большинства женщин будет достаточно иметь один-два подобных комплекта.

4. Выбирая серьги Конго на подарок, отдавайте предпочтение классическим мо-делям. Их проще вписать в образ, и больше вероятность угадать со вкусами.

Серебряные серьги Конго носят и маленькие девочки, и взрослые женщины. Рекомендуем посетить ювелирный магазин Золотой Век и померять подобные украшения, чтобы составить полное представление о них.