Гепатит А: ответы на основные вопросы

Благодаря последней попавший с грязной водой или едой в пищеварительный тракт возбудитель инфекции благополучно проходит желудочный барьер, проникает в кровь и поражает печень. Болезнь Боткина тесно связана с антисанитарией и пренебрежением личной гигиеной.









Где можно заразиться?





Гепатит А широко распространен в слаборазвитых регионах с жарким климатом. Так, в Средней Азии с болезнью Боткина сталкиваются почти все. Заразиться можно как при питье инфицированной воды, так и при купании в загрязненном водоеме.





Опасность подхватить гепатит А таят в себе теплые регионы земного шара, куда традиционно съезжаются туристы со всего мира:





- Африка;

- Турция;

- Шри-Ланка и материковая Индия;

- Китай, Таиланд;

- некоторые латиноамериканские страны.





Именно путешественники чаще всего привозят гепатит А в Украину. Вирус может «приехать» к нам из экзотических стран вместе с фруктами и овощами, поэтому нужно тщательно мыть плоды перед употреблением.





Как диагностируется гепатит А?





При подозрении на инфицирование вирусом гепатита А (НАV) врач визуально осматривает пациента и оценивает его состояние. На возможность заболевания указывают:





- расстройства пищеварения (тошнота, рвота, понос);

- симптомы общей интоксикации;

- лихорадка;

- желтушность склер и кожи;

- увеличение печени;

- неестественный цвет кала и мочи.





Имеет значение эпидемиологическая ситуация. Важно учесть, где пациент находился в последние недели, что ел и пил.





Какие анализы на гепатит А подтверждают болезнь?





Для поиска в организме вируса НАV пациенту назначается анализ на гепатит А , в ходе которого исследуются иммуноглобулины — антитела класса М и G. IgM обнаруживаются в крови на острой стадии болезни. Когда пациент идет на поправку, их содержание уменьшается. Выявление аnti-HAV IgM в комбинации с выраженными изменениями печеночных проб не вызывает сомнений в диагнозе.





Вслед за антителами IgM начинают вырабатываться иммуноглобулины IgG. Они остаются в организме навсегда и обеспечивают защиту от повторного заражения. Наличие в крови anti-HAV IgG указывает на контакт с вирусом в прошлом либо на вакцинацию. При отсутствии последней столкновение с HAV неизбежно приведет к развитию заболевания.













Где сдать анализы на гепатит А?





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Что в итоге?





В большинстве случаев иммунная система справляется с HAV самостоятельно. Лечение обычно проводится амбулаторно; оно направлено не на борьбу с вирусом, а на снятие интоксикации организма, вызванной нарушениями функций печени. Госпитализация необходима лишь при тяжелых формах.





В отличие от других гепатитов данная патология не принимает хронического течения, не вызывает серьезного разрушения печени и заканчивается полным выздоровлением. В среднем болезнь длится 40 дней, в качестве приятного бонуса оставляя после себя пожизненный иммунитет. Заразиться гепатитом А повторно практически невозможно.

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