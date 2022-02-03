В таких случаях вам может помочь наш специалист, врач остеопат в Киеве в центре Soul&Body.

Основная цель остеопатии — нормализация в работе опорно-двигательного аппарата, различных систем таких как кровеносная, нервная и лимфатическая система. Все эти знания строятся на общих законах физиологии, анатомии, биомеханики, рефлексологии, а также исследовании образа жизни пациента с самого первого этапа - момента развития в материнском утробе, рождения и до момента обращения к специалисту.

В отличии от современной медицины остеопатия принимает во внимание взаимосвязь и не рассматривает проблему узко, она дополняет лечение своим исключительным подходом к здоровью человека. Врач остеопат в Киеве осуществляет требующие мануальные воздействия, которые сосредоточены на восстановление анатомического положения и физиологических функций человека, который обращается к нам.

Базируясь на опыте и знаниях о функционировании организма, наш специалист оценит состояние здоровья пациента уже с первых секунд встречи, он обращает внимание на то человек ведет себя при встрече, то как он сидит, дышит, его общий вид в целом. После наш специалист подробно узнает у пациента о его развитии, болезнях, перенесенных травмах, какие обследования проходил и какое лечение он получал. После, состояние пациента уточняется с помощью тестов, которые взяты из неврологии, кинезиологии, постуралогии, а также других медицинских дисциплин. Самые распространенные причины посещения остеопата в Киеве — это боль разного рода в теле, затруднение и скованность в движениях, мышечное напряжения, отеки...Однако, проблемы со здоровьем, за которые берутся наши специалисты, значительно шире, они включают в себя заболевания внутренних органов, проблемы по части гинекологии, расстройства в части неврологии, патологии эндокринной системы, а также ряд других проблем.

Главной позицией в остеопатии служит система тенсегрити — это система балансов с помощью связок, костей, а также мышц, взаимного расположения органов, которые являются поддержкой друг для друга. Если в одном звене происходит сбой, неправильно функционирует вся система. Врач остеопат в Киеве, в центре Soul&Body работает в несколько этапов:

1-й этап: врач остеопат выслушивает пациента, после чего проводит первичную диагностику, узнаем о состоянии, внутренних ощущениях.

2-й этап: далее наш специалист-остеопат выстраивает схему лечения подобранную для Вас, проводит необходимый манипуляции, а так же определяет частоту визитов, для достижения максимального результата.Мы с Вами для того, чтобы достичь гармонии в вашем теле, которая задает Ваше настроение по жизни. Мы с Вами для того, чтобы помочь организму работать без сбоев и активизировать весь его потенциал. Вместе настраиваем процессы в Вашем теле.Наша команда развивает себя и свой внутренний потенциал, постоянно работает над собой и совершенствуется.