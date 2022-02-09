Как выбрать эротический наряд

А самым простым способом привнести в интимные игры ощущение новизны и заставить сердце биться быстрее были и остаются эротические костюмы. Они позволяют примерить на себя новый образ и продемонстрировать партнеру неожиданные качества. Например, скромная и застенчивая в повседневной жизни легко может перевоплотиться в сексуальную тигрицу. А уверенный в себе и брутальный мужчина может попробовать себя в роли покорного слуги для настоящей Госпожи.

Сегодня виртуальные полочки магазинов для взрослых предлагают не только разнообразные игрушки, но так же секс белье и наряды для ролевых игр. А мы расскажем, как не потеряться среди всего этого великолепия и сделать правильный выбор, который Вас не разочарует!

Назначение наряда

Прежде всего стоит представить себе - что Вы планируете делать с костюмом? Ответ на этот вопрос поможет Вам правильно подобрать тип и фасон белья, а также материалы. Например, не всякий наряд подойдет для эротических танцев. Кроме того, некоторые материалы и фасоны могут усложнить процесс раздевания. Поэтому, если Вам хочется, чтобы вечер прошел гладко - не стоит выбирать эротическую одежду впопыхах.

Если для Вас эротические забавы в новинку - лучше сделать выбор в пользу нестареющей классики. Костюм сексуальной медсестры или соблазнительной горничной - это то, что всегда придется по душе.





Материалы

Выбирая костюм для секса, стоит помнить: не все то, что выглядит привлекательно, будет так же комфортно ощущаться на теле. Конечно, Вам вряд ли удастся пощупать перед покупкой эротические трусики или чулочки, но можно прочитать описание белья. Лучше выбирать мягкие, эластичные ткани - они не будут раздражать кожу, а также обеспечат Вам полный комфорт во время активных движений. Отличным выбором будет гипюр, органза, полиамид, нейлон - такие материалы не будут раздражать кожу, а наряды, сшитые из них, не прикрывают наготу тела, а напротив - красиво ее обрамляют, давая партнеру возможность любоваться Вами с восхищением.

Не забывайте о фасоне

Привлекательность того или иного элемента белья, а порой даже наряда, целиком зависит от того, насколько правильно подобран фасон. Ведь особенности кроя могут как скрыть недостатки, подчеркнув при этом достоинства, так и сделать наоборот.

Если Вы можете похвастаться привлекательным и пышным бюстом, лучше выбирать белье с косточками, либо поддерживающими лямками. Такое белье создаст потрясающе красивое обрамление груди, а Ваш партнер не сможет оторвать от нее восхищенного взгляда. А летящие силуэты и ткань, ниспадающая свободными волнами, поможет Вам отвлечь внимание от "проблемных" зон, если такие есть.