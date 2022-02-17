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17 февраля 22, 09:21
Apple iPhone 13 – желанный смартфон современности
apple iphone 13
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Сегодня у каждого современного и прогрессивного человека в кармане есть смартфон, который помогает ему решать повседневные задачи, в то же время выполняя своё главное назначение – возможность принимать и совершать звонки

Тем не менее, телефонные звонки уже давно стали не самым распространённым назначением смартфонов, поскольку эти устройства, имея возможность выхода в сеть интернет, позволяют полноценно заменить собой персональный компьютер, что самым прямым образом демонстрирует телефон айфон, являющийся эталоном в мире смартфонов, и на который не обращать внимание не может никто.

Самой современной и желанной модельною смартфона от американской корпорации Apple, является флагманская модель айфон 13 про, представленная на традиционном ежегодном мероприятии компании в сентябре 2021 года и совмещающая в себе все самые современные технологии, которыми располагает производитель. Не смотря на довольно высокую стоимость, купить такой смартфон – заветное желание каждого человека, который привык идти в ногу со временем, пользоваться самыми передовыми технологиями и предпочитает технику, производства компании Apple.

Какими характеристиками оснащён AppleiPhone 13 pro?

Счастливые обладатели смартфона apple iphone 13 pro получают все преимущества в одном гаджете. Это и большой, яркий и чёткий экран, качественную камеру для фотоснимков и съемки видео, ёмкую аккумуляторную батарею, позволяющую смартфону долго работать без подзарядки, а также максимально слаженно настроенную в соответствии с комплектующими программную оболочку, что самым прямым образом сказывается на быстродействии.

Несколько показателей технических характеристик AppleiPhone 13 pro:

1.      Многие покупатели смартфонов AppleiPhone, одним из основных критериев выбора считают наличие одной из лучших из предлагаемых на рынке камер. В iPhone 13 pro за эту функцию отвечают 3 объектива (широкоугольный, сверхширокоугольный, телеобъектив). Немаловажной является также система оптической стабилизации Sensor-shift, благодаря которой фото всегда получаются чёткими.

2.     Более длительная работа без подзарядки. По сравнению с предыдущими моделями AppleiPhone, в 13 серии время автономной работы увеличилось на 1.5 часа, что не может не радовать любителей айфонов, а кроме этого появилась и возможность быстрой зарядки, позволяющая зарядить аккумуляторную батарею гаджета на 50% от общей ёмкости всего лишь за полчаса.

3.       Яркий и чёткий OLED-экран размеров в 6.1 дюйма с технологией Super Retina радует владельцев AppleiPhone 13 pro рекордным показателем частоты в 120 Гц. При этом экран покрыт защитным покрытием Ceramic Shield, которое самым прямым образом влияет на надёжность.

4.     Процессор, который управляет устройством - А15 Bionic, признан самым быстрым мобильным процессором в мире, поэтому быстродействие на высшем показателе гарантировано владельцам новинки от компании Apple.

Достоинств, которые говорили бы в пользу покупки самых современных моделей AppleiPhone всегда довольно много, так как американская корпорация, подтверждая свой рейтинг, каждый год предлагает своим почитателям действительно выдающиеся новинки, использующие самые передовые технологии.

 
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