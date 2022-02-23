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23 февраля 22, 09:24
Сладкая стевия от Green Leaf: особенности и преимущества
стевия
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Наши друзья из компании Green Leaf, расскажут сегодня про сладкую стевию от Green Leaf: особенности и преимущества натурального сахарозаменитиля и подсластителя. Где купить стевию в Украине?

Хочется сладкого, но по каким-либо причинам сахар вам противопоказан? Или просто заботитесь о фигуре и здоровье, но жить не можете без любимых сладких «вкусняшек»? Тогда вам стоит обратить внимание на компанию Green Leaf. Она буквально совершила прорыв в мире сладостей, запустив в 2020 году собственное производство натуральных подсластителей. Сегодня Green Leaf представляет широкий ассортимент продукции – на сайте можно купить стевию, эритритол или же сладкую стевию с корицей и ванилью. Вся продукция изготавливается только из натуральных компонентов, не содержит сахар, ГМО и глютен.


Что такое стевия?

Стевия – это натуральный подсластитель, который используется уже более 200 лет. В пищевой промышленности он начал применяться в 1971 году в Японии.

Добывается стевия из одноименной травы (или, как ее называют в народе, медовой). Листья этого растения сладкие от природы за счёт стевиолгликозидов, которые содержатся в них. Листья стевии слаще сахара в 250-350 раз, но за счет уникальных технологий производства Green Leaf превратила стевию в полный аналог сахара по сладости и вкусовым характеристикам. В чистом виде стевия оставляет горькое послевкусие, но благодаря передовой технологии Harmonix с этой проблемой компания справилась на «отлично».


Где купить стевию в Украине?

Все люди, которые поддерживают здоровый образ жизни и отказались от употребления сахара по тем или иным причинам, могут заказать стевию в удобной фасовке на официальном сайте компании. В разделе «Магазин» вы найдете весь ассортимент полезных подсластителей, а также специальные предложения для производителей кондитерских изделий. Кроме того, продукция Green Leaf широко представлена на полках украинских супермаркетов. Компания активно сотрудничает с такими торговыми гигантами, как «АТБ», «Фора» «Сільпо», «Класс», «Коло» и многие другие.

Способы доставки заказов вариативны и зависят исключительно от предпочтений клиентов. Продукцию можно получить:

  • самовывозом из офиса в Киеве;
  • в отделении «Новой Почты»;
  • курьерской доставкой.

    • Способы оплаты также доступны разные. Есть возможность оплатить покупку картой, банковским переводом или наличными.

    Green Leaf заботится о своих потребителях, поэтому ручается за качество изготавливаемой продукции. Она имеет все необходимые сертификаты международного образца. Если вы хотите узнать подробнее о натуральных подсластителях от Green Leaf, обратитесь к менеджерам. Связаться с компанией можно по электронной почте или по номеру телефона. Их вы найдете на официальном сайте Green Leaf в разделе «Контакты». Также заказ можно сделать через страницы компании в социальных сетях Facebook и Instagram.
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