Сладкая стевия от Green Leaf: особенности и преимущества

Хочется сладкого, но по каким-либо причинам сахар вам противопоказан? Или просто заботитесь о фигуре и здоровье, но жить не можете без любимых сладких «вкусняшек»? Тогда вам стоит обратить внимание на компанию Green Leaf. Она буквально совершила прорыв в мире сладостей, запустив в 2020 году собственное производство натуральных подсластителей. Сегодня Green Leaf представляет широкий ассортимент продукции – на сайте можно купить стевию, эритритол или же сладкую стевию с корицей и ванилью. Вся продукция изготавливается только из натуральных компонентов, не содержит сахар, ГМО и глютен.





Что такое стевия?

Стевия – это натуральный подсластитель, который используется уже более 200 лет. В пищевой промышленности он начал применяться в 1971 году в Японии.

Добывается стевия из одноименной травы (или, как ее называют в народе, медовой). Листья этого растения сладкие от природы за счёт стевиолгликозидов, которые содержатся в них. Листья стевии слаще сахара в 250-350 раз, но за счет уникальных технологий производства Green Leaf превратила стевию в полный аналог сахара по сладости и вкусовым характеристикам. В чистом виде стевия оставляет горькое послевкусие, но благодаря передовой технологии Harmonix с этой проблемой компания справилась на «отлично».





Где купить стевию в Украине?

Все люди, которые поддерживают здоровый образ жизни и отказались от употребления сахара по тем или иным причинам, могут заказать стевию в удобной фасовке на официальном сайте компании. В разделе «Магазин» вы найдете весь ассортимент полезных подсластителей, а также специальные предложения для производителей кондитерских изделий. Кроме того, продукция Green Leaf широко представлена на полках украинских супермаркетов. Компания активно сотрудничает с такими торговыми гигантами, как «АТБ», «Фора» «Сільпо», «Класс», «Коло» и многие другие.

Способы доставки заказов вариативны и зависят исключительно от предпочтений клиентов. Продукцию можно получить:

самовывозом из офиса в Киеве;

в отделении «Новой Почты»;

курьерской доставкой.

Способы оплаты также доступны разные. Есть возможность оплатить покупку картой, банковским переводом или наличными.