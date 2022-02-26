Фінальний турнір чемпіонату світу з онлайн-фентезі-футболу

Розпочався фінал Світового чемпіонату з фентезі-футболу (WCOFF), який пропонує призовий фонд у розмірі 500 000 євро (570 552 долари США) та обіцяє учасникам "незабутні враження від щоденного фентезі-спорту".

З 8 лютого турнір, організований шведським B2B-провайдером Scout Gaming, проходитиме протягом двох ігрових тижнів англійської Прем'єр-ліги. Але якщо ви хочете більш класичних розваг, то вас чекають ігрові автомати від 1 гривні з мобільного додатку в смартфоні.

В будь якому обидва тижні гратимуться окремо, тому фіналісти зможуть створити абсолютно нову команду на другий тиждень без жодних штрафів.

Переможець турніру отримає 100 000 євро, друге місце – 60 000 євро, третє 35 000 євро.

Фактично, якщо учасники займуть 121 місце або вище, вони отримають кругленьку суму, хоча більше половини загального призового фонду дістанеться сімом найкращим гравцям.

Понад 500 команд змагатимуться за звання чемпіона світу. Більшість учасників уже пройшли через серію турнірів-сателітів, що відбулися у четвертому кварталі 2021 року.

Scout стверджує, що розробив "оптимальну структуру сателітів" із входом всього від 2 євро, щоб дати якомога більшій кількості людей шанс взяти участь у чемпіонаті світу.





"Ми неймовірно раді проведенню чемпіонату світу з фентезі-футболу у мережі Scout Network", - сказав Андреас Тернстрем, генеральний директор Scout Gaming.

Наша мережа - найкраще місце для проведення такого престижного заходу з доленосним призовим фондом для переможців”.

"Всі B2B-клієнти, підключені до мережі Scout Network, мають доступ до наших турнірів із великими гарантіями, і ми продовжимо розширювати мережу Scout Network та призові фонди у 2022 році".



