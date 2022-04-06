Поддоны сегодня особо востребованы

Поддоны могут быть разными и иметь разные предназначения
Заказывая поддоны необходимо также обязательно обратить внимание на их маркировку, ведь для подобного рода мебели в стиле лофт, которую делают из европоддонов, идеально подходят именно так называемые поддоны облегченные, которые используются для хранения и транспортировки относительно лёгких товаров. Это важно, так как поддоны для тяжелых товаров, как рассказывают у производителя – известной в данной отрасли компании Koshun Pallets, изготавливаются из более толстого, крепкого и тяжелого дерева, из-за чего мебель, которую можно было бы изготовить из таких поддонов будет слишком тяжелой и трудно перемещаемой из одного места в другое, что не очень удобно.
Тем не менее, если поддоны необходимы именно для транспортировки и хранения грузов, то такие тяжелые поддоны, выдерживающие повышенные нагрузки идеально подойдут для таких целей. Не менее актуальными они будут для летних площадок кафе и баров, где нет возможности убирать мебель, сделанную из таких поддонов на ночь. Вес такой мебели весьма усложнит задачу ворам и они, скорее всего, откажутся от такой идеи если она у них таки возникнет.