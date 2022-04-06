Поддоны сегодня особо востребованы

Эти, преимущественно деревянные незаменимые помощники в транспортировке грузов, изготавливаются по единому европейскому стандарту и поэтому с ними может легко обращаться любой вилочный погрузчик, что весьма облегчает и ускоряет процесс погрузки/разгрузки. Причём во многих случаях не обязательно покупать для своего склада новые поддоны, ведь для этих целей идеально подойдут поддоны б у , которые продаются много где и кроме своего прямого назначения используются для создания самых различных элементов мебели, изготовленной в стиле лофт.





В современных реалиях, мебель из поддонов стала настолько популярна, что существуют уже и типовые модели мебели в стиле лофт, в которых европоддон используется в качестве составляющих частей. Такие модели заказывают сегодня действительно многие, и такая мебель набирает популярность весьма стремительно. В первую очередь самую разнообразную мебель из поддонов сегодня часто можно увидеть в кафе или барах, хотя не реже к подобным решениям приходят в качестве обустройства дачи или балкона в квартире.

Поддоны могут быть разными и иметь разные предназначения

Заказывая поддоны необходимо также обязательно обратить внимание на их маркировку, ведь для подобного рода мебели в стиле лофт, которую делают из европоддонов, идеально подходят именно так называемые поддоны облегченные, которые используются для хранения и транспортировки относительно лёгких товаров. Это важно, так как поддоны для тяжелых товаров, как рассказывают у производителя – известной в данной отрасли компании Koshun Pallets, изготавливаются из более толстого, крепкого и тяжелого дерева, из-за чего мебель, которую можно было бы изготовить из таких поддонов будет слишком тяжелой и трудно перемещаемой из одного места в другое, что не очень удобно.

Тем не менее, если поддоны необходимы именно для транспортировки и хранения грузов, то такие тяжелые поддоны, выдерживающие повышенные нагрузки идеально подойдут для таких целей. Не менее актуальными они будут для летних площадок кафе и баров, где нет возможности убирать мебель, сделанную из таких поддонов на ночь. Вес такой мебели весьма усложнит задачу ворам и они, скорее всего, откажутся от такой идеи если она у них таки возникнет.