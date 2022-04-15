Автопро: Як купити запчастини, коли доставка не працює

Більшість СТО зупинили свою діяльність у перші дні війни, а разом з ними (точніше, то була першопричина) зупинилися і продавці, а також постачальники запчастин. Найпопулярніший майданчик b2b-маркетплейс Автопро добре відчув це, коли наприкінці лютого угоди на ньому майже перестали укладатися. На це було багато причин, і одна з головних — порушені ворогом логістичні ланцюжки. Інтернет-торгівля не може існувати без доставки, тому навіть ті продавці, які працювали, були змушені відмовляти покупцям із інших регіонів. Треба було щось робити, не тільки для відновлення роботи Автопро, а і в цілому для реанімації торгівлі запчастинами в країні. Ця сфера не могла чекати, коли президент закликає повертатися до роботи — авто мають ремонтуватися та їздити без зупину. І не тільки в умовно безпечних регіонах, там, де небезпечно, це ще важливіше.





За погляду на це, власники Автопро прийняли декілька важливих рішень. По-перше, було зроблене тимчасове відключення тарифів на кліки для продавців майданчика. Це мотивувало повернутися до роботи тих, у кого було важко з фінансами, або тих, хто просто не знав, що робити. По-друге, команді було запропоновано за гроші компанії зробити виключно соціальний продукт — безкоштовний бот для продажів через «Телеграм». Цей чат-бот отримав назву «Пошукач запчастин», що є алюзією на репутацію самого Автопро як «ґуґла по запчастинах», який знайде все, якщо добре шукати. Телеграм-пошукач не може поки що похвалитися такими ж можливостями, але ж йому місяць від народження. І на відміну від маркетплейса він має декілька важливих переваг. По-перше, в прив'язаних до нього чатах зібралися саме ті продавці, які готові продавати в існуючих обставинах і мають власну наявність, а не залежать від постачальників. По-друге, там зібралися не тільки продавці, але й майстри СТО, чи просто люди, в яких є зайві запчастини, і вони хочуть комусь допомогти. І по-третє, бот поєднує продавців і покупців з одного регіону, що значно підвищує можливості отримати свою посилку або забрати куплене самостійно. Переходьте до бота за посиланням — @avtoproua_bot — та шукайте необхідне або допомагайте іншим знайти.

Як купити запчастини, коли доставка не працює — телеграм-бот від Автопро

Автомобіль у війну — найкращий друг та помічник, і горе, якщо ворожий напад застав машину у стані ремонту. Більшість СТО зупинили свою діяльність у перші дні війни, а разом з ними (точніше, то була першопричина) зупинилися і продавці, а також постачальники запчастин. Найпопулярніший майданчик b2b-маркетплейс Автопро добре відчув це, коли наприкінці лютого угоди на ньому майже перестали укладатися. На це було багато причин, і одна з головних — порушені ворогом логістичні ланцюжки. Інтернет-торгівля не може існувати без доставки, тому навіть ті продавці, які працювали, були змушені відмовляти покупцям із інших регіонів. Треба було щось робити, не тільки для відновлення роботи Автопро, а і в цілому для реанімації торгівлі запчастинами в країні. Ця сфера не могла чекати, коли президент закликає повертатися до роботи — авто мають ремонтуватися та їздити без зупину. І не тільки в умовно безпечних регіонах, там, де небезпечно, це ще важливіше.





За погляду на це, власники Автопро прийняли декілька важливих рішень. По-перше, було зроблене тимчасове відключення тарифів на кліки для продавців майданчика. Це мотивувало повернутися до роботи тих, у кого було важко з фінансами, або тих, хто просто не знав, що робити. По-друге, команді було запропоновано за гроші компанії зробити виключно соціальний продукт — безкоштовний бот для продажів через «Телеграм». Цей чат-бот отримав назву «Пошукач запчастин», що є алюзією на репутацію самого Автопро як «ґуґла по запчастинах», який знайде все, якщо добре шукати. Телеграм-пошукач не може поки що похвалитися такими ж можливостями, але ж йому місяць від народження. І на відміну від маркетплейса він має декілька важливих переваг. По-перше, в прив'язаних до нього чатах зібралися саме ті продавці, які готові продавати в існуючих обставинах і мають власну наявність, а не залежать від постачальників. По-друге, там зібралися не тільки продавці, але й майстри СТО, чи просто люди, в яких є зайві запчастини, і вони хочуть комусь допомогти. І по-третє, бот поєднує продавців і покупців з одного регіону, що значно підвищує можливості отримати свою посилку або забрати куплене самостійно. Переходьте до бота за посиланням — @avtoproua_bot — та шукайте необхідне або допомагайте іншим знайти.