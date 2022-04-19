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19 апреля 22, 12:49
Из какого материала выбрать чемодан: пластик или ткань
чемоданы
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Какие чемоданы лучше: пластиковые или тканевые? Какой материал чемодана выбрать? Какой чемодан самый прочный или из какого материала чемодан лучше? Плюсы и минусы пластиковых и тканевых чемоданов


Какой материал лучше для чемодана: пластик или ткань?


Во время передвижений по миру крайне важно позаботиться о сохранности своего багажа. На современном рынке представлено огромное количество самых разных дорожных чемоданов и сумок, среди которых каждый путешественник сможет найти что-то для себя. Подойдет ли вам пластиковое изделие или лучше приобрести тканевый аксессуар — решаете только вы. Но в любом случае стоит заранее оценить все преимущества и недостатки каждого из них. 


Популярные материалы изготовления чемоданов


Любой чемодан, особенно для длительных путешествий, должен соответствовать требованиям к практичности, легкости и компактности, одновременно позволяя упаковать весь необходимый багаж. Каркас и внешняя отделка напрямую влияют на перечисленные характеристики, поэтому так важно уделить внимание и им. 

Среди популярных материалов изготовления дорожных чемоданов выделяют:

  • - текстиль (разной плотности и конфигурации плетения нитей: полиэстер, нейлон, полиамид и их комбинации);
  • - пластик (поликарбонат, полипропилен, Curv, ABS);
  • - металл (вес его заметно больше остальных, что не всегда удобно);
  • - кожа или ее заменитель (на таком аксессуаре будут заметны даже мелкие царапинки).

Чаще остальных встречаются первые два вида, так как они уже успели зарекомендовать себя с положительной стороны, и не только благодаря прочности каркаса, но и более выгодной цене. 


Преимущества и недостатки чемоданов из ткани

Тканевые модели чемоданов — отличный выбор для поездок на дальние и близкие расстояния, ведь при доступной стоимости они характеризуются еще и следующими преимуществами:

  • - небольшим весом;
  • - наличием внешних карманов для мелочей;
  • - устойчивостью к ударам и падениям (этим они выгодно отличаются от пластиковых видов).

Из недостатков таких дорожных сумок обычно отмечают:

  • - трудность очистки корпуса (приходится стирать чемодан);
  • - возможность промокания в сырую и дождливою погоду, что грозит порчей вещей;
  • - высокая вероятность сминания и повреждения хрупкого багажа в поездке (причем по всему объему сумки);
  • - посредственный внешний вид.

Тканевые чемоданы — отличное решение для близких поездок автобусом или поездом, хотя нередко их берут с собой и в самолеты. 


Сильные и слабые стороны пластиковых вариантов 

Пластиковые чемоданы — известная альтернатива тканевым изделиям, которые используются ничуть не реже своих аналогов. Их популярность объясняется следующими характеристиками:

  • - устойчивостью к воздействию влаги (все находящиеся внутри предметы будут надежно защищены от сырости);
  • - противоударной обработкой (при ударах качественный пластик не деформируется и не ломается, выдерживая до 90% всех падений и повреждений);
  • - широким выбором расцветок (даже обычная цветовая палитра при нанесении на пластиковое покрытие приобретает сочность и яркость оттенков);
  • - многообразием оформления (на сумки из пластика наносят как обычные наклейки, так и красочные цветочные принты, что только улучшают его внешний вид);
  • - легкостью и маневренностью (разные размеры чемоданов позволяют использовать их как взрослым, так и маленьким путешественникам).

Среди минусов подобных изделий выделяют склонность к появлению на поверхности корпуса царапин, быстрый износ без защитного чехла. Правда, учитывая высокую прочность каркаса и другие преимущества, такие недостатки обоснованно кажутся несущественными. 


Какой чемодан лучше выбрать

Рассмотрев все преимущества и недостатки моделей чемоданов из ткани и пластика, несложно выбрать подходящее для себя изделие. При этом важно учитывать объем и размеры перевозимых предметов, уровень их хрупкости. Если у вас ценный бьющийся или мнущийся багаж, стоит отдать предпочтение пластиковому чемодану из поликарбоната. Для перевозки большого количества не мнущихся вещей подойдут и тканевые сумки из нейлона. Их же стоит выбирать и при необходимости большого количества карманов. 
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