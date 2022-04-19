El Cortez Hotel & Casino використовує платформу даних OPTX

Найдовше безперервно працююче казино Лас-Вегаса тепер використовує ігрові дані OPTX саме для цього.

Платформа допоможе казино приймати зважені рішення на багатьох етапах його діяльності. Результатом має бути кращий досвід для клієнтів казино, сповіщають найкращі онлайн казино України.





Що дають ігрові дані OPTX для казино?

Кожна взаємодія гравців із фізичними казино є точкою даних. Це стосується не лише відповідей на маркетингові електронні листи та онлайн-бронювання готелів, але й кожної гри в ігровому автоматі чи покупки в ресторані на території готелю.

Для таких казино, як El Cortez Hotel & Casino в Лас-Вегасі, це маса даних, які потрібно просто збирати, а тим більше аналізувати та черпати корисну інформацію. Такий аналіз може дати чіткі відповіді на багато питань, як-от:

- Які слот-ігри найпопулярніші серед демографічних груп гравців?

Які слот-ігри найпопулярніші серед демографічних груп гравців? - Який найкращий час, щоб зв’язатися з нашими членами за допомогою маркетингових матеріалів?

Який найкращий час, щоб зв’язатися з нашими членами за допомогою маркетингових матеріалів? - Чому одна рекламна кампанія була ефективнішою за іншу?

Платформа OPTX не тільки збирає дані в режимі реального часу, але й використовує штучний інтелект для їх аналізу. Потім комбінація технології та реальних людей використовує аналіз, щоб забезпечити осіб, які приймають рішення, кращі ресурси.

Таким чином, система надасть El Cortez глибше розуміння його клієнтської бази. Що це означає для середнього гравця в казино? Багато.





Як Ель Кортес міг покращити досвід гравців

Персоналізовані враження часто не тільки найбільше запам’ятовуються, але й позитивні. Платформа дає Ель Кортесу можливість забезпечити це більшою мірою.

«Ми дуже раді впроваджувати повний набір програм OPTX», – сказав Джо Вуді, фінансовий директор El Cortez Hotel and Casino, у прес-релізі.

«Тепер кожна частина нашої діяльності буде впорядкована, що зробить нас ефективнішими, ніж будь-коли».

Ця ефективність повинна означати менше «шуму» для завсідників Ель Кортеса. Замість того, щоб казино бомбардувати всіх у своїх списках шквалом сповіщень про кожну подію та рекламну акцію, комунікація має стати більш цілеспрямованою на основі минулих транзакцій.





Наприклад, гравці, які мають певну улюблену назву слота, імовірно, ніколи більше не пропустять іншу пропозицію, пов’язану з цією назвою. Вони можуть бути впевнені, що коли відбудуться акції, найпопулярніші ігри стануть їх частиною.

Досвід відвідування Ель-Кортез може статися на тілесному рівні, але бізнес такий же цифровий, як і будь-яке онлайн-казино. Зараз у цьому відношенні він має бути ефективнішим, ніж будь-коли.