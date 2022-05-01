Стоит ли использовать крафт-пакеты в бизнесе?

Благодаря своей экологичности и удобству их начали широко применять в различных сферах бизнеса, тем самым понемногу заменяя всеми привычные целлофановые варианты. Пользование бумажными пакетами благотворно воздействует на состояние природы, так как они быстро разлагаются и не захламляют землю.

Собственники бизнеса смогли для себя выделить достоинства крафт-пакетов и начать широко применять их в своем деле.





Что же такое крафт-пакеты

Крафт-пакет — это изделие для упаковки товаров, которое создано из крафтовой бумаги со средней плотностью. В привычном варианте изделие имеет коричневый оттенок, но при особом желании можно выбелить пакет.

В основу изделия входит целлюлоза, которая содержит в себе элементы макулатуры и сульфата, что дает ему возможность быстро разлагаться. Главным достоинством пакета считается его безопасность. Он не выделяет никаких токсинов и вредных элементов, что позволяет его применять в пищевой сфере.

Какие бывают крафт-пакеты

В зависимости от сферы применения, изделия могут отличаться по следующим характеристикам:

- декорирование;

декорирование; - габариты;

габариты; - плотность;

плотность; - форма;

форма; - внешний вид.

Помимо перечисленных характеристик изделия могут также классифицироваться в зависимости от вида:

- пакет без дна;

пакет без дна; - пакет с необычной формой;

пакет с необычной формой; - пакет с прямоугольной формой дна.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и подходит для различного типа применения.

Сферы применения крафт-пакетов в бизнесе

Крафт-пакеты широко применяются в бизнесе. В последнее время они стали популярными в большом количестве сфер бизнеса, в которые входит:

- Торговля. Их широко можно встретить в магазинах косметики, парфюмерии, одежды и даже обуви.

Торговля. Их широко можно встретить в магазинах косметики, парфюмерии, одежды и даже обуви. - Фасовка. Сложно представить, как купить чай или кофе на развес без использования этих изделий.

Фасовка. Сложно представить, как купить чай или кофе на развес без использования этих изделий. - Хэнд мейд. Созданные руками товары отлично будут смотреться в упаковке из крафт-пакета.

Хэнд мейд. Созданные руками товары отлично будут смотреться в упаковке из крафт-пакета. - Пищевая отрасль. Рестораны, фастфуды и кофейни давно применяют данный вид упаковки для еды на вынос.

Пищевая отрасль. Рестораны, фастфуды и кофейни давно применяют данный вид упаковки для еды на вынос. - Почта. Формировать посылки и подарки с помощью крафт-упаковки станет отличным решением.

Благодаря своему минималистичному дизайну и ряду достоинств, изделия смогли завоевать большую популярность среди владельцев бизнеса.

Преимущества и недостатки крафт-пакетов для бизнеса





Упаковка товаров в крафт-пакеты дает ряд преимуществ:

- Прочность. Технологии производства помогли создать все условия, чтобы изделие отличалось прочностью и не рвалось.

Прочность. Технологии производства помогли создать все условия, чтобы изделие отличалось прочностью и не рвалось. - Сохранение особенностей товара. Материал помогает удерживать тепло, не давая возможности быстро остыть любимым деликатесам.

Сохранение особенностей товара. Материал помогает удерживать тепло, не давая возможности быстро остыть любимым деликатесам. - Стоимость. Цена на такие виды пакетов приятно порадует.

Стоимость. Цена на такие виды пакетов приятно порадует. - Декор. Можно нанести логотип, создать стильное оформление, которое точно порадует клиентов.

Декор. Можно нанести логотип, создать стильное оформление, которое точно порадует клиентов. - Экологичность. Не содержит вредных веществ и быстро раскладывается в природе.

Недостатков у данного вида упаковки практически нет. Стоит надеяться, что в ближайшее время большее количество людей отойдет от вредных полиэтиленовых пакетов и отдаст предпочтение крафт-изделиям.

В интернет-магазине “Petruzalek” можно найти не только разнообразные виды крафт-пакетов, но и подобрать одноразовую посуду отличного качества. Доступная стоимость, оперативная обработка заказов, быстрая доставка и широкий ассортимент помогают магазину давать новые возможности для владельцев бизнеса, предлагая им качественную продукцию.