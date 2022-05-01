Стоит ли использовать крафт-пакеты в бизнесе?

Благодаря своей экологичности и удобству их начали широко применять в различных сферах бизнеса, тем самым понемногу заменяя всеми привычные целлофановые варианты. Пользование бумажными пакетами благотворно воздействует на состояние природы, так как они быстро разлагаются и не захламляют землю.
Собственники бизнеса смогли для себя выделить достоинства крафт-пакетов и начать широко применять их в своем деле.
Что же такое крафт-пакеты
Крафт-пакет — это изделие для упаковки товаров, которое создано из крафтовой бумаги со средней плотностью. В привычном варианте изделие имеет коричневый оттенок, но при особом желании можно выбелить пакет.
В основу изделия входит целлюлоза, которая содержит в себе элементы макулатуры и сульфата, что дает ему возможность быстро разлагаться. Главным достоинством пакета считается его безопасность. Он не выделяет никаких токсинов и вредных элементов, что позволяет его применять в пищевой сфере.
Какие бывают крафт-пакеты
В зависимости от сферы применения, изделия могут отличаться по следующим характеристикам:
- - декорирование;
- - габариты;
- - плотность;
- - форма;
- - внешний вид.
Помимо перечисленных характеристик изделия могут также классифицироваться в зависимости от вида:
- - пакет без дна;
- - пакет с необычной формой;
- - пакет с прямоугольной формой дна.
Каждый из вариантов имеет свои особенности и подходит для различного типа применения.
Сферы применения крафт-пакетов в бизнесе
Крафт-пакеты широко применяются в бизнесе. В последнее время они стали популярными в большом количестве сфер бизнеса, в которые входит:
- - Торговля. Их широко можно встретить в магазинах косметики, парфюмерии, одежды и даже обуви.
- - Фасовка. Сложно представить, как купить чай или кофе на развес без использования этих изделий.
- - Хэнд мейд. Созданные руками товары отлично будут смотреться в упаковке из крафт-пакета.
- - Пищевая отрасль. Рестораны, фастфуды и кофейни давно применяют данный вид упаковки для еды на вынос.
- - Почта. Формировать посылки и подарки с помощью крафт-упаковки станет отличным решением.
Благодаря своему минималистичному дизайну и ряду достоинств, изделия смогли завоевать большую популярность среди владельцев бизнеса.
Преимущества и недостатки крафт-пакетов для бизнеса
Упаковка товаров в крафт-пакеты дает ряд преимуществ:
- - Прочность. Технологии производства помогли создать все условия, чтобы изделие отличалось прочностью и не рвалось.
- - Сохранение особенностей товара. Материал помогает удерживать тепло, не давая возможности быстро остыть любимым деликатесам.
- - Стоимость. Цена на такие виды пакетов приятно порадует.
- - Декор. Можно нанести логотип, создать стильное оформление, которое точно порадует клиентов.
- - Экологичность. Не содержит вредных веществ и быстро раскладывается в природе.
Недостатков у данного вида упаковки практически нет. Стоит надеяться, что в ближайшее время большее количество людей отойдет от вредных полиэтиленовых пакетов и отдаст предпочтение крафт-изделиям.
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