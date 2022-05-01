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30 апреля 22, 22:45
Стоит ли использовать крафт-пакеты в бизнесе?
крафт-пакеты
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Крафт-пакеты набирают большую популярность.

 Благодаря своей экологичности и удобству их начали широко применять в различных сферах бизнеса, тем самым понемногу заменяя всеми привычные целлофановые варианты. Пользование бумажными пакетами благотворно воздействует на состояние природы, так как они быстро разлагаются и не захламляют землю.

Собственники бизнеса смогли для себя выделить достоинства крафт-пакетов и начать широко применять их в своем деле.


Что же такое крафт-пакеты

Крафт-пакет — это изделие для упаковки товаров, которое создано из крафтовой бумаги со средней плотностью. В привычном варианте изделие имеет коричневый оттенок, но при особом желании можно выбелить пакет.

В основу изделия входит целлюлоза, которая содержит в себе элементы макулатуры и сульфата, что дает ему возможность быстро разлагаться. Главным достоинством пакета считается его безопасность. Он не выделяет никаких токсинов и вредных элементов, что позволяет его применять в пищевой сфере.


Какие бывают крафт-пакеты 

В зависимости от сферы применения, изделия могут отличаться по следующим характеристикам:

  • декорирование;
  • - габариты;
  • - плотность;
  • - форма;
  • - внешний вид.

Помимо перечисленных характеристик изделия могут также классифицироваться в зависимости от вида:

  • - пакет без дна;
  • - пакет с необычной формой;
  • - пакет с прямоугольной формой дна.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и подходит для различного типа применения.


Сферы применения крафт-пакетов в бизнесе

Крафт-пакеты широко применяются в бизнесе. В последнее время они стали популярными в большом количестве сфер бизнеса, в которые входит:

  • - Торговля. Их широко можно встретить в магазинах косметики, парфюмерии, одежды и даже обуви.
  • - Фасовка. Сложно представить, как купить чай или кофе на развес без использования этих изделий.
  • - Хэнд мейд. Созданные руками товары отлично будут смотреться в упаковке из крафт-пакета.
  • - Пищевая отрасль. Рестораны, фастфуды и кофейни давно применяют данный вид упаковки для еды на вынос.
  • - Почта. Формировать посылки и подарки с помощью крафт-упаковки станет отличным решением.

Благодаря своему минималистичному дизайну и ряду достоинств, изделия смогли завоевать большую популярность среди владельцев бизнеса.


Преимущества и недостатки крафт-пакетов для бизнеса


Упаковка товаров в крафт-пакеты дает ряд преимуществ:

  • - Прочность. Технологии производства помогли создать все условия, чтобы изделие отличалось прочностью и не рвалось.
  • - Сохранение особенностей товара. Материал помогает удерживать тепло, не давая возможности быстро остыть любимым деликатесам.
  • - Стоимость. Цена на такие виды пакетов приятно порадует.
  • Декор. Можно нанести логотип, создать стильное оформление, которое точно порадует клиентов.
  • - Экологичность. Не содержит вредных веществ и быстро раскладывается в природе.

Недостатков у данного вида упаковки практически нет. Стоит надеяться, что в ближайшее время большее количество людей отойдет от вредных полиэтиленовых пакетов и отдаст предпочтение крафт-изделиям.

В интернет-магазине “Petruzalek” можно найти не только разнообразные виды крафт-пакетов, но и подобрать одноразовую посуду отличного качества. Доступная стоимость, оперативная обработка заказов, быстрая доставка и широкий ассортимент помогают магазину давать новые возможности для владельцев бизнеса, предлагая им качественную продукцию.
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