Эксклюзивный пакет услуг для мобильного устройства от АКС

Магазин АКС, посетить который можно по этой ссылке https://www.aks.ua/, предлагает своим клиентам не только высокий стандарт услуг, но и широчайший ассортимент брендовых товаров от ведущих производителей: эксклюзивные аксессуары для смартфонов, планшетов, ПК и других устройств, профессиональное оборудование для обслуживания мобильной электроники, запасные части для портативных устройств и т.д. Соединяя розничную сеть магазинов, интернет-маркет и сервисный центр, компания АКС старается быть ближе к клиентам с 2008 года.

АКС юа - технологии оживают вместе с нами

Под брендом АКС команда предоставляет широкий спектр услуг, связанных с обслуживанием мобильными устройствойств, планшетов и ПК.

Восстановленное оборудование перед отправкой клиенту проходит ряд процессов, связанных с проверкой функциональности и визуального состояния. Это дает возможность существенно поднять качество услуг, а предоставить клиенту абсолютно исправное оборудование.

Продажа мобильных аксессуаров, оборудования и запчастей

Гибкая и оперативная обработка покупательского спроса требует наличия товара на складе, поэтому у компании АКС самый большой склад запасных частей с самым широким ассортиментом в Украине.

Помимо квалифицированной поддержки и большого склада запасных частей, магазин предлагает широкий ассортимент электроники высочайшего качества. Предложение компании включает продукцию премиальных мировых брендов на рынке, таких как PanzerGlass (Дания), OtterBox (США), Lifeproof (США), Case-Mate (Великобритания), Spigen (США), UAG (Великобритания) или Ideal (Швеция).

Как работает интернет-магазин АКС

Используя интуитивно понятную систему онлайн-заказа в интернет-магазине, пользователь может легко получить нужный товар в любую точку страны. Оформление, комплектация и отправка товара обычно осуществляется в течение 24 часов. Вся продукция проходит тщательную проверку перед отправкой, поэтому покупатель получает именно тот товар, который хотел. Также существует возможность вернуть покупку в течение 14 дней по упрощённой схеме и без лишней бюрократии.