Когда следует выполнять монтаж кондиционера?

Стоит понимать, что современное оборудование хоть и имеет компактные размеры, но в некоторых случаях коммуникационные кабели или фреоновые магистрали могут значительно подпортить изначально задуманный дизайн помещения.

При всем этом уже и в квартире после ремонта, не всегда удастся тщательно скрыть следы установки кондиционера, ведь такая процедура также требует особых умений и аккуратности, а в некоторых случаях качественно скрыть следы установки кондиционера и в принципе не выйдет.

Монтаж кондиционера во время ремонта в квартире

В данном случае есть смысл рассмотреть вариант монтажа кондиционера, разделив данный вид работ на установку внешнего и внутреннего блока. Такой способ позволяет, смонтировав внешний блок кондиционера, сразу же пробурить внутрь помещения отверстия под провода и после окончания ремонта установить внутренний блок после завершения отделочных работ. Соответственно монтаж кондиционера при таком способе будет максимально удобным в случае:

- скрытия проводки без повреждения отделочных работ;

скрытия проводки без повреждения отделочных работ; - возможности «обыграть» будущее место расположения внутреннего блока кондиционера относительно интерьера комнаты;

возможности «обыграть» будущее место расположения внутреннего блока кондиционера относительно интерьера комнаты; - сохранения внутреннего блока кондиционера в чистом состоянии без следов проводимого ремонта на его поверхности.

Безусловно, подобный монтаж климатического оборудования можно выполнить и за один раз вместе с ремонтными работами. Но, при таком способе важно понимать связанные с этим риски, например, возможность случайного повреждения внутреннего блока строительными материалами или инструментами.

Монтаж климатического оборудования после ремонта

Стоит понимать, что предугадать все невозможно, поэтому при таком подходе важно найти квалифицированных специалистов или компанию, которая имеет подтвержденный опыт. Также не стоит забывать, что перед любыми работами стоит купить защитные пленки, которые помогут закрыть ценную мебель и другие важные предметы интерьера от пыли.

Кроме этого, существует ещё один важный момент, о котором не стоит забывать – при установке климатического оборудования после ремонта важно не повредить электрические кабели, которые находятся под отделкой. Поэтому монтаж кондиционеров стоит доверить квалифицированным специалистам, которые отнесутся к поставленной задаче со всей ответственностью.