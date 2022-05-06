Как устроены одноразовые электронные сигареты

Продуктом таких технологий является одноразовая электронная сигарета. Именно это устройство обрело широкую популярность за довольно короткий период времени, в том числе и в Украине. Такая популярность одноразок обусловлена несколькими факторами:

- Отлично заменяют сигареты, при этом можно выбрать модель на любой вкус.

Отлично заменяют сигареты, при этом можно выбрать модель на любой вкус. - Цена довольно дешевая, за такую цену можно приобрести несколько пачек сигарет.

Цена довольно дешевая, за такую цену можно приобрести несколько пачек сигарет. - Простота в управлении, одноразка работает от обычной затяжки.

Простота в управлении, одноразка работает от обычной затяжки. - Устройство обладает компактными габаритами, особенно в сравнении с аналогичным количеством пачек сигарет.

Устройство обладает компактными габаритами, особенно в сравнении с аналогичным количеством пачек сигарет. - Одноразка не требует обслуживания, зарядки, заправки и дополнительных аксес-суаров.







Что внутри одноразовой электронной сигареты

Устройство одноразки очень простое:

- Корпус, как правило изготавливается из прочного пластика или металла, на одной стороне находится мундштук для удобства парения, на второй стороне крышка с отверстием для попадания воздуха.

Корпус, как правило изготавливается из прочного пластика или металла, на одной стороне находится мундштук для удобства парения, на второй стороне крышка с отверстием для попадания воздуха. - Аккумулятор, который рассчитан на определенное количество затяжек.

Аккумулятор, который рассчитан на определенное количество затяжек. - Датчик давления, который запускает работу всей одноразки, он срабатывает от затяжки.

Датчик давления, который запускает работу всей одноразки, он срабатывает от затяжки. - Нагревательный элемент, работает от аккумулятора.

Нагревательный элемент, работает от аккумулятора. - Капсула с жидким никотином, ароматизатором и глицерином. Жидкость под влиянием нагревательного элемента нагревается и испаряется.

Капсула с жидким никотином, ароматизатором и глицерином. Жидкость под влиянием нагревательного элемента нагревается и испаряется. - Фильтр задерживает вредные вещества и очищает пар.



Как работает одноразовая электронная сигарета

Принцип работы одноразки основан на возникающим внутри давлении во время затяжки, от которого срабатывает аккумулятор посредством датчика давления. Во многих моделях с датчиком давления и аккумулятором связан и светодиодный индикатор, который сигнализирует о работе устройства или о том что оно вышло из строя. Аккумулятор передает электрическую энергию на нагревательный элемент, где она преобразуется в тепловую и нагревает курительную смесь. В результате курительной смеси образуется пар, который и вдыхает пользователь одноразки. Пар при этом проходит через фильтр. В результате этот процесс называют парением, так как образуется не дым, а именно пар. Пар намного безопаснее, поскольку он не содержит продуктов горения, которые обязательно присутствуют в любом дыму. Кроме того для образования пара, нужна температура в 2-3 раза ниже чем для возгорания и образования дыма.





Что за жидкость используется в одноразовых сигаретах

В курительную жидкость входит солевой никотин, ароматизатор и глицерин, а также усилитель вкуса. Каждое из этих веществ играет свою роль.

Солевой никотин обрабатывается специальным способом и становится более безвредным для организма, а также не провоцирует неприятных симптомов, таких как першение горла.

Ароматизатор, такой же какой используется в пищевой промышленности, именно благодаря этому веществу одноразка имеет вкус. В одном устройстве может использоваться сразу несколько ароматизаторов.

Глицерин содержится в разном количестве вплоть до 50% курительной жидкости. Именно благодаря этому веществу получается густой пар.

Усилитель вкус содержится в жидкости в объемах до 50%, он делает вкус ароматизатора более ярким и насыщенным.

Какой никотин используется в одноразовых электронных сигаретах

Солевой никотин - это искусственно созданное вещество, которое по уровню кислотности аналогично состоянию человеческого организма, а значит легче усваивается, соответственно солевого никотина для организма нужно меньше чем обычного натурального, чтобы удовлетворить потребность.