Какие масла стоит использовать для АКПП

Для использования в автоматических коробках переключения передач создан особый тип смазочных материалов — трансмиссионные жидкости. На их этикетке есть пометка ATF. Масло КПП автомат имеет существенные отличия от жидкости для механических коробок передач. Основной функцией последней является смазка соприкасающихся поверхностей и механизмов. А жидкости для автоматических коробок выполняют целый комплекс задач.

Масла для АКПП в большинстве своем создаются на синтетической основе с добавлением присадок, что обеспечивает комплексный уход за элементами трансмиссии и гарантирует их качественную и долговечную работу в самых сложных условиях эксплуатации. Главные функции таких жидкостей:

смазка и охлаждение узлов нагрузки;

очищение от продуктов сгорания, нейтрализация посторонних примесей;

предотвращение пенообразования и процессов окисления жидкости под воздейст-вием высоких температур;

предупреждение образования коррозии.





Спецификации

Для трансмиссионных масел АКПП чаще остальных используется классификация DEXRON, которую разработал концерн General Motors. Она предусматривает повышение требований при принятии новых стандартов. Вторая по распространению — классификация MERCON, которая разработана компанией Ford. Она используется по большей мере на американском рынке, концерны из стран Европы применяют DEXRON или свои допуски. Автомобильные производители Японии указывают требования по JASO и прочих системах ограничений с учетом особенностей брендовых трансмиссий.

Как выбрать подходящее масло для КПП автомат

Если в механические коробки переключения передач позволительно заливать схожие по свойствам жидкости, то в автоматических нужно использовать только рекомендованные производителем или полностью соответствующие по характеристикам аналоги. Иначе автомат начнет работать со сбоями и срок его эксплуатации будет не таким длительным, как хотелось бы.