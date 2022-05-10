Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Статьи
9 мая 22, 22:04
Какие масла стоит использовать для АКПП
Масло КПП автомат
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Для использования в автоматических коробках переключения передач создан особый тип смазочных материалов — трансмиссионные жидкости

Для использования в автоматических коробках переключения передач создан особый тип смазочных материалов — трансмиссионные жидкости. На их этикетке есть пометка ATF. Масло КПП автомат имеет существенные отличия от жидкости для механических коробок передач. Основной функцией последней является смазка соприкасающихся поверхностей и механизмов. А жидкости для автоматических коробок выполняют целый комплекс задач.

Масла для АКПП в большинстве своем создаются на синтетической основе с добавлением присадок, что обеспечивает комплексный уход за элементами трансмиссии и гарантирует их качественную и долговечную работу в самых сложных условиях эксплуатации. Главные функции таких жидкостей:

  • смазка и охлаждение узлов нагрузки;
  • очищение от продуктов сгорания, нейтрализация посторонних примесей;
  • предотвращение пенообразования и процессов окисления жидкости под воздейст-вием высоких температур;
  • предупреждение образования коррозии.

    • Спецификации

    Для трансмиссионных масел АКПП чаще остальных используется классификация DEXRON, которую разработал концерн General Motors. Она предусматривает повышение требований при принятии новых стандартов. Вторая по распространению — классификация MERCON, которая разработана компанией Ford. Она используется по большей мере на американском рынке, концерны из стран Европы применяют DEXRON или свои допуски. Автомобильные производители Японии указывают требования по JASO и прочих системах ограничений с учетом особенностей брендовых трансмиссий.


    Как выбрать подходящее масло для КПП автомат

    Если в механические коробки переключения передач позволительно заливать схожие по свойствам жидкости, то в автоматических нужно использовать только рекомендованные производителем или полностью соответствующие по характеристикам аналоги. Иначе автомат начнет работать со сбоями и срок его эксплуатации будет не таким длительным, как хотелось бы.

    Если производителем указана лишь классификация, следует выбирать среди продуктов заявленного класса. При наличии дополнительных ограничений важно следовать им. Иногда в таких особых случаях производители выпускают для авто специальные трансмиссионные жидкости, обеспечивая полную совместимость. В интернет-магазине UkrParts представлено несколько сотен наименований масел для АКПП от передовых производителей, заказать которые можно с доставкой по Украине.
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • Текущий рейтинг
    Читаемые за сутки
    Читаемые за неделю
    Комментарии (0)
    Войти через:
    Последние новости
    Лента новостей