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15 мая 22, 11:41
Как заряжать электронные сигареты
Электронная сигарета
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Электронная сигарета – безопасная альтернатива курению, с помощью которой можно избавиться от пагубной привычки без стресса для организма.

 Она представляет собой компактное устройство, которое легко помещается в карман, сумку или клатч. Качество и срок службы девайса зависят от того, соблюдает ли пользователь правила эксплуатации. В первую очередь это касается зарядки устройства. В представленной статье вы узнаете, как правильно заряжать вейп, чтобы обеспечить его стабильную и длительную работу.


Когда нужно заряжать аккумулятор

Вейп – электронный прибор, поэтому в его комплектацию обязательно входит аккумуляторная батарея (АКБ). При снижении уровня заряда до 30% на устройстве загорается светодиод. У некоторых моделей предусмотрен дисплей, на котором выводится информация об уровне зарядки. Как только пользователь получает оповещение, он должен подключить девайс к внешнему источнику питания.

О том, что у электронной сигареты сел аккумулятор, также могут указывать следующие признаки:


  •  ухудшилась тяга пара, что можно заметить в процессе курения;
  •  появились протечки вследствие замедления поступления энергии на спираль и, как следствие, снижения скорости испарения жидкости;
  • -  уменьшение количества генерируемого пара или вовсе его отсутствие.

При этих признаках вейп нужно поставить заряжаться. В противном случае уровень зарядки упадет до критической отметки, что негативно скажется на сроке службы АКБ.


Как правильно заряжать вейпы

В комплектацию электронных сигарет обычно входит USB-шнур. Если в качестве внешнего источника питания используется обычная электрическая розетка, понадобится адаптер формата 220 B. Достаточно один конец шнура вставить в гнездо на корпусе вейпа, другой – в адаптер и сеть. Даже если в наборе нет адаптера, зарядить девайс можно через ноутбук или другой гаджет с USB гнездом.

В комплектацию некоторых моделей включают батарейки размера AA. Чтобы пользоваться ими, нужно знать, где плюс и минус.

Вейпы формата eGo комплектуются коннектором 510. Плюс этого метода в том, что контакты находятся внутри корпуса и защищены от воздействия влаги. Минус коннектора 510 в том, что для него требуется специальное зарядное устройство.

Универсальной считается зарядка размера micro USB. Преимущество этого метода еще и в том, что он не требует отсоединения испарителя. Кроме того, в процессе вейпер может продолжать парить.


Сколько заряжать электронную сигарету

Время зарядки зависит от емкости аккумулятора и силы тока. Обычно оно указывается в инструкции. Если официальной информации нет, можно воспользоваться формулой: T=1,4*C/l. В ней:


  • -  1,4 – универсальный коэффициент;
  • -  C – емкость аккумулятора, выраженная в mAh и указанная на этикетке девайса;
  • -  l – сила тока.

К примеру, если используется зарядное устройство с силой тока 550 mAh и батарея емкостью 950 mAh, решение выглядит следующим образом: T=1,4*950/550=2,41. Следовательно, время зарядки электронной сигареты до 100% должно составлять не менее 2 ч и 40 мин.

Формулой можно пользоваться в случае, если на приборе нет индикации и не предусмотрена функция автоматического отключения при достижении 100%. У большинства моделей есть светодиод, который при снижении уровня батареи светит красным цветом, а при 100% – зеленым. Иногда, как только заряд восстановлен, индикация просто отключается.


Ошибки, которые допускают при зарядке аккумуляторов

Таким образом, аккумулятор – компонент, от которого зависит срок службы электронной сигареты. Однако многие вейперы все равно совершают ошибки во время эксплуатации. В частности, производители не рекомендуют:


  1. 1. Заряжать устройство всю ночь, так как это может снизить ресурс АКБ.
  2. 2. Игнорировать инструкцию и действовать не по правилам.
  3. 3. Заряжать устройство сразу же после покупки.
  4. 4. Небрежно относиться как к зарядному устройству, так и к разъему.
  5. 5. Допускать загрязнение или повреждение зарядного устройства и разъема.

Производители закладывают в аккумуляторную батарею определенный срок службы. После его истечения АКБ непригодна к использованию и подлежит утилизации. Найти ей замену можно в каталоге инетернет-магазина UVAPE.
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