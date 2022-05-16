Как программисту пройти собеседование

Важно демонстрировать энтузиазм

Главная цель собеседования – определить профессиональные навыки, выяснить, сможете ли вы быть полезными компании на данном этапе и вольетесь ли в команду. Все вопросы на интервью будут касаться этих трех тем – важно рассказать об опыте работы, технических умениях и коммуникативных навыках.

Отметим, что на собеседовании важно проявлять энтузиазм. Опросы подтверждают, что 5 из 10 кандидатов проваливают интервью, поскольку не интересуются, чем занимается компания, какие цели преследует, тем самым не вписываясь в корпоративную культуру. Фирмы нанимают людей, которые интересуются их миссией – другие им не подходят.

Предварительно ознакомьтесь с деятельностью компании, почитайте блог, поищите информацию в интернете. Так вы сможете показать, что заинтересованы работой именно в этой фирме.

Во время собеседования важно не интересоваться делами компании слишком наиграно и не преувеличивать свои достоинства – проявляйте энтузиазм осторожно.

Ответы на часто задаваемые вопросы: что нужно выучить?

Обычно интервьюер задает много вопросов. Алгоритм собеседования в разных компаниях, как правило, похожий. Рассмотрим наиболее распространенные вопросы при прохождении собеседования:

Об опыте работы

Чаще всего интервьюер задает кандидату такие вопросы:

1. Расскажите о своем наиболее успешном проекте. Здесь работодатель узнает о ваших амбициях. Упоминайте не только о себе, но и о команде.

2. Какими достижениями гордитесь? Расскажите об опыте, который действительно был полезен для компании с точки зрения вашего профессионализма. Если эйчар спросит об ошибках, обязательно расскажите все честно. Скажете, что не ошибались – интервьюер подумает, что вы лукавите. Поэтому припомните хоть что-то.

3. Почему уволились с предыдущего места работы? Здесь важно не поддаваться эмоциям. Говорите нейтрально – не устроила зарплата или не было возможностей для дальнейшего развития.

Также вас могут расспросить о том, как вы решали ту или иную проблему, попросить описать отношения внутри прошлого коллектива.

О технических навыках и знаниях

Здесь вопросы будут напрямую касаться должности, на которую вы претендуете – Junior, Middle, Senior, Full stack Developer. В общем они могут звучать так:

1. Какими навыками обладаете? Заранее изучите требования компании и старайтесь отвечать по существу.

2. Какие технологии используете в работе? Упомяните о базовых навыках программирования и расскажите о более узких вариантах. Также заявите о готовности освоить новые направления в кратчайшие сроки, если это потребуется.

3. Какими программами владеете? Важно вспомнить все знания, даже поверхностные, однако честно говорить, в чем вы профессионал, а чему следует поучиться.

Также будьте готовы выполнить какую-либо практическую задачу по программированию.

О коммуникативных навыках

Интервьюер проверит ваше умение общаться с коллективом. Например, задаст такие вопросы:

1. Как решали проблемы с заказчиками? 2. Как бы вас описали коллеги? 3. Как ведете себя в конфликтной ситуации?

Заранее подготовьтесь к ответам.

Не бойтесь нестандартных вопросов

Эйчары часто прибегают к необычным вопросам. Например:

- с каким фруктом ассоциируется наша компания?

с каким фруктом ассоциируется наша компания? - кем вы видите себя через 5 лет?

кем вы видите себя через 5 лет? - почему нам подходите именно вы?

почему нам подходите именно вы? - как относитесь к социальным сетям?

как относитесь к социальным сетям? - продолжите ли вы работать на нас бесплатно?

Эйчар может задавать массу нестандартных вопросов, которые покажут ваше умение не теряться в трудных ситуациях. Если речь зайдет о личном, отвечайте коротко и вежливо. Важно не тушеваться и говорить от души, без фальши.

Поддержка собеседника всегда пригодится

Многие интервьюеры помогают пройти собеседование кандидатам – ведут диалог, дают какие-либо намеки, реагируют на идеи. Чтобы воспользоваться помощью собеседника, не стесняйтесь задавать вопросы, обговаривать задачи. Даже во время практического задания рассуждайте вслух – это настроит интервьюера на позитивный лад.

Подчеркивайте практические достижения

Рассказывая о своих успехах, не стремитесь охватить все и сразу. Выберите отдельный проект и подробно расскажите о том, как вы его реализовывали и какую пользу он принес. Важно говорить цифрами – например, ваше разработанное приложение скачало 30 тыс. человек.

Практикуйтесь

Чем больше собеседований прошел человек, тем увереннее он себя чувствует. При подготовке к любому интервью репетируйте ответы вслух. Готовьте себя к самым неожиданным вопросам – так вы будете во всеоружии.

Также избегайте основных ошибок:

- опоздание – всегда лучше прийти немного раньше, учитывайте пробки и непред-виденные обстоятельства;

опоздание – всегда лучше прийти немного раньше, учитывайте пробки и непред-виденные обстоятельства; - чрезвычайное волнение – научитесь справляться со стрессом и чувствовать себя уверенно, иначе даже самый широкий послужной список вас не спасет;

чрезвычайное волнение – научитесь справляться со стрессом и чувствовать себя уверенно, иначе даже самый широкий послужной список вас не спасет; - дресс-код – не обязательно надевать костюм и галстук, однако и в драных джинсах приходить не стоит;

дресс-код – не обязательно надевать костюм и галстук, однако и в драных джинсах приходить не стоит; - ответы невпопад – учитесь слушать и четко отвечать на поставленные вопросы;

ответы невпопад – учитесь слушать и четко отвечать на поставленные вопросы; - переход на личности – это касается не только хамства, но и заискивания перед ин-тервьюером;

переход на личности – это касается не только хамства, но и заискивания перед ин-тервьюером; - подробный рассказ о прошлом – это никому не интересно и отталкивает.

Чтобы удачно пройти собеседование, важен высокий уровень подготовки. Даже самые хорошие программисты из-за пренебрежительного отношения к будущей беседе теряются и проваливают интервью. Всегда настраиваетесь на положительный результат. Репетиция и уверенность в своих силах – главные залоги успеха.