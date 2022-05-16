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16 мая 22, 14:39
Как программисту пройти собеседование
Собеседование
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Собеседование – важнейший этап при приеме на работу. Во время интервью программисту важно показать себя с лучшей стороны, при этом не увлекаясь саморекламой
Чтобы чувствовать себя уверенно, к собеседованию стоит подготовиться заранее. Как сделать это правильно и на что обратить особое внимание? Читайте в статье.

Важно демонстрировать энтузиазм

Главная цель собеседования – определить профессиональные навыки, выяснить, сможете ли вы быть полезными компании на данном этапе и вольетесь ли в команду. Все вопросы на интервью будут касаться этих трех тем – важно рассказать об опыте работы, технических умениях и коммуникативных навыках.

Отметим, что на собеседовании важно проявлять энтузиазм. Опросы подтверждают, что 5 из 10 кандидатов проваливают интервью, поскольку не интересуются, чем занимается компания, какие цели преследует, тем самым не вписываясь в корпоративную культуру. Фирмы нанимают людей, которые интересуются их миссией – другие им не подходят.

Предварительно ознакомьтесь с деятельностью компании, почитайте блог, поищите информацию в интернете. Так вы сможете показать, что заинтересованы работой именно в этой фирме.

Во время собеседования важно не интересоваться делами компании слишком наиграно и не преувеличивать свои достоинства – проявляйте энтузиазм осторожно.

Ответы на часто задаваемые вопросы: что нужно выучить?

Обычно интервьюер задает много вопросов. Алгоритм собеседования в разных компаниях, как правило, похожий. Рассмотрим наиболее распространенные вопросы при прохождении собеседования:

Об опыте работы

Чаще всего интервьюер задает кандидату такие вопросы:

1.  Расскажите о своем наиболее успешном проекте. Здесь работодатель узнает о ваших амбициях. Упоминайте не только о себе, но и о команде.

2.  Какими достижениями гордитесь? Расскажите об опыте, который действительно был полезен для компании с точки зрения вашего профессионализма. Если эйчар спросит об ошибках, обязательно расскажите все честно. Скажете, что не ошибались – интервьюер подумает, что вы лукавите. Поэтому припомните хоть что-то.

3.  Почему уволились с предыдущего места работы? Здесь важно не поддаваться эмоциям. Говорите нейтрально – не устроила зарплата или не было возможностей для дальнейшего развития.

Также вас могут расспросить о том, как вы решали ту или иную проблему, попросить описать отношения внутри прошлого коллектива.

О технических навыках и знаниях

Здесь вопросы будут напрямую касаться должности, на которую вы претендуете – Junior, Middle, Senior, Full stack Developer. В общем они могут звучать так:

  1. 1. Какими навыками обладаете? Заранее изучите требования компании и старайтесь отвечать по существу.

  2. 2. Какие технологии используете в работе? Упомяните о базовых навыках программирования и расскажите о более узких вариантах. Также заявите о готовности освоить новые направления в кратчайшие сроки, если это потребуется.

  3. 3. Какими программами владеете? Важно вспомнить все знания, даже поверхностные, однако честно говорить, в чем вы профессионал, а чему следует поучиться.

Также будьте готовы выполнить какую-либо практическую задачу по программированию.

О коммуникативных навыках

Интервьюер проверит ваше умение общаться с коллективом. Например, задаст такие вопросы:

  1. 1. Как решали проблемы с заказчиками?
  2. 2. Как бы вас описали коллеги?
  3. 3. Как ведете себя в конфликтной ситуации?

Заранее подготовьтесь к ответам.

Не бойтесь нестандартных вопросов

Эйчары часто прибегают к необычным вопросам. Например:

  • -  с каким фруктом ассоциируется наша компания?
  •  кем вы видите себя через 5 лет?
  • -  почему нам подходите именно вы?
  • -  как относитесь к социальным сетям?
  • -  продолжите ли вы работать на нас бесплатно?

Эйчар может задавать массу нестандартных вопросов, которые покажут ваше умение не теряться в трудных ситуациях. Если речь зайдет о личном, отвечайте коротко и вежливо. Важно не тушеваться и говорить от души, без фальши.

Поддержка собеседника всегда пригодится

Многие интервьюеры помогают пройти собеседование кандидатам – ведут диалог, дают какие-либо намеки, реагируют на идеи. Чтобы воспользоваться помощью собеседника, не стесняйтесь задавать вопросы, обговаривать задачи. Даже во время практического задания рассуждайте вслух – это настроит интервьюера на позитивный лад.

Подчеркивайте практические достижения

Рассказывая о своих успехах, не стремитесь охватить все и сразу. Выберите отдельный проект и подробно расскажите о том, как вы его реализовывали и какую пользу он принес. Важно говорить цифрами – например, ваше разработанное приложение скачало 30 тыс. человек.

Практикуйтесь

Чем больше собеседований прошел человек, тем увереннее он себя чувствует. При подготовке к любому интервью репетируйте ответы вслух. Готовьте себя к самым неожиданным вопросам – так вы будете во всеоружии.

Также избегайте основных ошибок:

  • -  опоздание – всегда лучше прийти немного раньше, учитывайте пробки и непред-виденные обстоятельства;
  • -  чрезвычайное волнение – научитесь справляться со стрессом и чувствовать себя уверенно, иначе даже самый широкий послужной список вас не спасет;
  • -  дресс-код – не обязательно надевать костюм и галстук, однако и в драных джинсах приходить не стоит;
  • -  ответы невпопад – учитесь слушать и четко отвечать на поставленные вопросы;
  • переход на личности – это касается не только хамства, но и заискивания перед ин-тервьюером;
  • -  подробный рассказ о прошлом – это никому не интересно и отталкивает.

Чтобы удачно пройти собеседование, важен высокий уровень подготовки. Даже самые хорошие программисты из-за пренебрежительного отношения к будущей беседе теряются и проваливают интервью. Всегда настраиваетесь на положительный результат. Репетиция и уверенность в своих силах – главные залоги успеха.
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