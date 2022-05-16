Как программисту пройти собеседование

Важно демонстрировать энтузиазм
Главная цель собеседования – определить профессиональные навыки, выяснить, сможете ли вы быть полезными компании на данном этапе и вольетесь ли в команду. Все вопросы на интервью будут касаться этих трех тем – важно рассказать об опыте работы, технических умениях и коммуникативных навыках.
Отметим, что на собеседовании важно проявлять энтузиазм. Опросы подтверждают, что 5 из 10 кандидатов проваливают интервью, поскольку не интересуются, чем занимается компания, какие цели преследует, тем самым не вписываясь в корпоративную культуру. Фирмы нанимают людей, которые интересуются их миссией – другие им не подходят.
Предварительно ознакомьтесь с деятельностью компании, почитайте блог, поищите информацию в интернете. Так вы сможете показать, что заинтересованы работой именно в этой фирме.
Во время собеседования важно не интересоваться делами компании слишком наиграно и не преувеличивать свои достоинства – проявляйте энтузиазм осторожно.
Ответы на часто задаваемые вопросы: что нужно выучить?
Обычно интервьюер задает много вопросов. Алгоритм собеседования в разных компаниях, как правило, похожий. Рассмотрим наиболее распространенные вопросы при прохождении собеседования:
Об опыте работы
Чаще всего интервьюер задает кандидату такие вопросы:
1. Расскажите о своем наиболее успешном проекте. Здесь работодатель узнает о ваших амбициях. Упоминайте не только о себе, но и о команде.
2. Какими достижениями гордитесь? Расскажите об опыте, который действительно был полезен для компании с точки зрения вашего профессионализма. Если эйчар спросит об ошибках, обязательно расскажите все честно. Скажете, что не ошибались – интервьюер подумает, что вы лукавите. Поэтому припомните хоть что-то.
3. Почему уволились с предыдущего места работы? Здесь важно не поддаваться эмоциям. Говорите нейтрально – не устроила зарплата или не было возможностей для дальнейшего развития.
Также вас могут расспросить о том, как вы решали ту или иную проблему, попросить описать отношения внутри прошлого коллектива.
О технических навыках и знаниях
Здесь вопросы будут напрямую касаться должности, на которую вы претендуете – Junior, Middle, Senior, Full stack Developer. В общем они могут звучать так:
- 1. Какими навыками обладаете? Заранее изучите требования компании и старайтесь отвечать по существу.
- 2. Какие технологии используете в работе? Упомяните о базовых навыках программирования и расскажите о более узких вариантах. Также заявите о готовности освоить новые направления в кратчайшие сроки, если это потребуется.
- 3. Какими программами владеете? Важно вспомнить все знания, даже поверхностные, однако честно говорить, в чем вы профессионал, а чему следует поучиться.
Также будьте готовы выполнить какую-либо практическую задачу по программированию.
О коммуникативных навыках
Интервьюер проверит ваше умение общаться с коллективом. Например, задаст такие вопросы:
- 1. Как решали проблемы с заказчиками?
- 2. Как бы вас описали коллеги?
- 3. Как ведете себя в конфликтной ситуации?
Заранее подготовьтесь к ответам.
Не бойтесь нестандартных вопросов
Эйчары часто прибегают к необычным вопросам. Например:
- - с каким фруктом ассоциируется наша компания?
- - кем вы видите себя через 5 лет?
- - почему нам подходите именно вы?
- - как относитесь к социальным сетям?
- - продолжите ли вы работать на нас бесплатно?
Эйчар может задавать массу нестандартных вопросов, которые покажут ваше умение не теряться в трудных ситуациях. Если речь зайдет о личном, отвечайте коротко и вежливо. Важно не тушеваться и говорить от души, без фальши.
Поддержка собеседника всегда пригодится
Многие интервьюеры помогают пройти собеседование кандидатам – ведут диалог, дают какие-либо намеки, реагируют на идеи. Чтобы воспользоваться помощью собеседника, не стесняйтесь задавать вопросы, обговаривать задачи. Даже во время практического задания рассуждайте вслух – это настроит интервьюера на позитивный лад.
Подчеркивайте практические достижения
Рассказывая о своих успехах, не стремитесь охватить все и сразу. Выберите отдельный проект и подробно расскажите о том, как вы его реализовывали и какую пользу он принес. Важно говорить цифрами – например, ваше разработанное приложение скачало 30 тыс. человек.
Практикуйтесь
Чем больше собеседований прошел человек, тем увереннее он себя чувствует. При подготовке к любому интервью репетируйте ответы вслух. Готовьте себя к самым неожиданным вопросам – так вы будете во всеоружии.
Также избегайте основных ошибок:
- - опоздание – всегда лучше прийти немного раньше, учитывайте пробки и непред-виденные обстоятельства;
- - чрезвычайное волнение – научитесь справляться со стрессом и чувствовать себя уверенно, иначе даже самый широкий послужной список вас не спасет;
- - дресс-код – не обязательно надевать костюм и галстук, однако и в драных джинсах приходить не стоит;
- - ответы невпопад – учитесь слушать и четко отвечать на поставленные вопросы;
- - переход на личности – это касается не только хамства, но и заискивания перед ин-тервьюером;
- - подробный рассказ о прошлом – это никому не интересно и отталкивает.
Чтобы удачно пройти собеседование, важен высокий уровень подготовки. Даже самые хорошие программисты из-за пренебрежительного отношения к будущей беседе теряются и проваливают интервью. Всегда настраиваетесь на положительный результат. Репетиция и уверенность в своих силах – главные залоги успеха.