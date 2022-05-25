Чем отличаются AirPods 3 от AirPods 2 и AirPods Pro

Одним из продуктов американской корпорации Apple являются наушники AirPods, получившие всемирную славу благодаря:



- высокой функциональности;



- комфортности использования;



- сравнительно невысокой стоимости.

Беспроводные устройства способны воспроизводить звук с любого совместимого с Bluetooth устройства. Сегодня в продаже можно встретить AirPods второго и третьего поколения, а также Pro. Чтобы определиться с покупкой, сначала надо разобраться в отличительных особенностях моделей.

Дизайн и габариты

Дизайнерский стиль всех трех моделей особых отличий не имеет, но наушники AirPods 2 и 3 изготовлены в виде «вкладышей», а профессиональное устройство – «затычек». Материалом изготовления футляра и самих приспособлений является глянцевый пластик. В гарнитуре второго поколения диод индикации состояния находится под крышкой, а в AirPods 3 и Pro – на лицевой панели.

Самую большую ширину имеет кейс профессиональной модели, а самую маленькую – AirPods 2. Размер в миллиметрах и вес в граммах футляра и каждого наушника представлен в следующей таблице:





В отличие от профессиональной гарнитуры, в наушниках второго и третьего поколения нет силиконовых амбушюров. Форма вкладышей у них более вытянута.

Начинка, датчики и сенсоры

Все три модели снабжены датчиками голосовой активности и акселерометрами. В гарнитуре:

- 2-го поколения и Pro есть еще двойной оптический сенсор;

- 3-го поколения и Pro – датчик сдавливания (нажатия).



Оптический сенсор, имеющийся в выпущенных ранее моделях, в AirPods 3 был заменен датчиком контакта с кожей. Все поколения наушников:

- имеют модуль Bluetooth 5.0;

- снабжены процессором H1;

- оснащены направленными сдвоенными микрофонами (фиксируют речь пользователя).

Дополнительным оснащением третьей и профессиональной модели является микрофон, направленный внутрь. Они также защищены от воды и пота (стандарт IPX4).

Характеристики и автономность

Все рассматриваемые модели переключаются автоматически между всеми привязанными к идентификатору Apple ID устройствами для доступа к различным службам Apple, включая:

- iMessage;

- App Store;

- FaceTime;

- Apple Music и т.д.

Все три разновидности гарнитуры поддерживают функцию Siri. С помощью адаптивного эквалайзера в третьей и профессиональной модели наушников звук подстраивается к форме муха пользователя. Они также имеют широкий динамический диапазон, предоставляют возможность прослушивать пространственное аудио. Из трех разновидностей наушников только AirPods Pro присущи возможности:

- активного шумоподавления;

- режима прозрачности;

- системы выравнивания.

Такие устройства, оснащенные пятнадцатой версией ОС (iOS 15), имеют режим «Обращение». Он позволяет вести разговор, не снимая наушники. Управление работой гарнитуры всех рассматриваемых моделей осуществляется с помощью жестов. В AirPods 2 – это касания, а в 3 и Pro – нажатие. Посредством двойного и тройного касания во второй модели наушников можно:



- сбрасывать входящий звонок;

- отвечать на него;

- переключать треки.

Отвечать на вызов, возобновлять или останавливать воспроизведение музыки в AirPods 3 и Pro позволяет однократное сдавливание, а переключать треки – двойное или тройное нажатие. Чтобы переключить режим шумоподавления в профессиональной гарнитуре, достаточно удерживать сенсор в течение нескольких секунд. В модели третьего поколения такое действие позволяет вызвать голосового ассистента без произнесения «Привет, Siri».

Информацию о работе устройств без зарядки в часах можно получить из следующей таблицы:





Автономность вместе с зарядным футляром составляет соответственно 24 и 18, 30 и 20, 24 и 18 часов.

Сказать однозначно, какая модель наушников лучше для того или другого пользователя, нельзя. После изучения предоставленной информации каждый сам должен определиться, какие функции для него важнее. При этом не забыть учесть и то, что разница в стоимости моделей третьего и второго поколения составляет порядка 10%, а AirPods 2 и Pro – 40%.



