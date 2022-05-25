Чем отличаются AirPods 3 от AirPods 2 и AirPods Pro

Одним из продуктов американской корпорации Apple являются наушники AirPods, получившие всемирную славу благодаря:
- - высокой функциональности;
- - комфортности использования;
- - сравнительно невысокой стоимости.
Беспроводные устройства способны воспроизводить звук с любого совместимого с Bluetooth устройства. Сегодня в продаже можно встретить AirPods второго и третьего поколения, а также Pro. Чтобы определиться с покупкой, сначала надо разобраться в отличительных особенностях моделей.
Дизайн и габариты
Дизайнерский стиль всех трех моделей особых отличий не имеет, но наушники AirPods 2 и 3 изготовлены в виде «вкладышей», а профессиональное устройство – «затычек». Материалом изготовления футляра и самих приспособлений является глянцевый пластик. В гарнитуре второго поколения диод индикации состояния находится под крышкой, а в AirPods 3 и Pro – на лицевой панели.
Самую большую ширину имеет кейс профессиональной модели, а самую маленькую – AirPods 2. Размер в миллиметрах и вес в граммах футляра и каждого наушника представлен в следующей таблице:
В отличие от профессиональной гарнитуры, в наушниках второго и третьего поколения нет силиконовых амбушюров. Форма вкладышей у них более вытянута.
Начинка, датчики и сенсоры
Все три модели снабжены датчиками голосовой активности и акселерометрами. В гарнитуре:
- - 2-го поколения и Pro есть еще двойной оптический сенсор;
- - 3-го поколения и Pro – датчик сдавливания (нажатия).
Оптический сенсор, имеющийся в выпущенных ранее моделях, в AirPods 3 был заменен датчиком контакта с кожей. Все поколения наушников:
- - имеют модуль Bluetooth 5.0;
- - снабжены процессором H1;
- - оснащены направленными сдвоенными микрофонами (фиксируют речь пользователя).
Дополнительным оснащением третьей и профессиональной модели является микрофон, направленный внутрь. Они также защищены от воды и пота (стандарт IPX4).
Характеристики и автономность
Все рассматриваемые модели переключаются автоматически между всеми привязанными к идентификатору Apple ID устройствами для доступа к различным службам Apple, включая:
- - iMessage;
- - App Store;
- - FaceTime;
- - Apple Music и т.д.
Все три разновидности гарнитуры поддерживают функцию Siri. С помощью адаптивного эквалайзера в третьей и профессиональной модели наушников звук подстраивается к форме муха пользователя. Они также имеют широкий динамический диапазон, предоставляют возможность прослушивать пространственное аудио. Из трех разновидностей наушников только AirPods Pro присущи возможности:
- - активного шумоподавления;
- - режима прозрачности;
- - системы выравнивания.
Такие устройства, оснащенные пятнадцатой версией ОС (iOS 15), имеют режим «Обращение». Он позволяет вести разговор, не снимая наушники. Управление работой гарнитуры всех рассматриваемых моделей осуществляется с помощью жестов. В AirPods 2 – это касания, а в 3 и Pro – нажатие. Посредством двойного и тройного касания во второй модели наушников можно:
- - сбрасывать входящий звонок;
- - отвечать на него;
- - переключать треки.
Отвечать на вызов, возобновлять или останавливать воспроизведение музыки в AirPods 3 и Pro позволяет однократное сдавливание, а переключать треки – двойное или тройное нажатие. Чтобы переключить режим шумоподавления в профессиональной гарнитуре, достаточно удерживать сенсор в течение нескольких секунд. В модели третьего поколения такое действие позволяет вызвать голосового ассистента без произнесения «Привет, Siri».
Информацию о работе устройств без зарядки в часах можно получить из следующей таблицы:
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Автономность вместе с зарядным футляром составляет соответственно 24 и 18, 30 и 20, 24 и 18 часов.
Сказать однозначно, какая модель наушников лучше для того или другого пользователя, нельзя. После изучения предоставленной информации каждый сам должен определиться, какие функции для него важнее. При этом не забыть учесть и то, что разница в стоимости моделей третьего и второго поколения составляет порядка 10%, а AirPods 2 и Pro – 40%.