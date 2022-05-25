ТОП-5 рекомендаций, как защитить доменное имя сайта от кражи

Доменное имя особенно ценно для брендов. Это — составляющая маркетинг-стратегии бизнеса. Часто домены становятся объектом интереса мошенников и недобросовестных конкурентов. Как избежать кражи доменного имени — далее в нашей статье.





Что такое домен и как его могут украсть

Домен — это виртуальный адрес, имя ресурса, по которому браузер клиента находит сайт на просторах сети. Каждый домен уникален. Его составляющие — имя сайта + расширения после точки (доменная зона). В 9 из 10 случаев доменное имя аналогично названию компании.





Домен не влияет на работу сайта. Но это — важный инструмент продвижения. Удачное доменное имя самостоятельно работает в маркетинговых целях: как минимум, запоминается клиенту. Неудачное способно создать плохое впечатление о бизнесе.

“Увести” домен — довольно просто. Чтобы понять, как это происходит, напомним особенности регистрации доменного имени. Чтобы получить домен, необходимо создать аккаунт на сайте провайдера, придумать имя, ввести его в поле для проверки. Если домен занят, система автоматически предложит аналоги. Отметьте понравившееся имя, оплатите счет — теперь домен ваш. Арендовать доменное имя можно на срок от 1 года до 10 лет.

Из-за довольно простой регистрации, мошенники построили вокруг доменов множество схем. Например:

Регистрация доменных имен, которые созвучны или практически идентичны названиям известных брендов.

Поиск бизнесов, у которых еще нет сайта, и регистрация схожего/аналогичного домена.

Прямое воровство — взлом вашей почты и подделывание документов.

Под украденным доменным именем могут торговать поддельными товарами. Или же продавать его законному владельцу за баснословные деньги. Вернуть домен сложно: гораздо проще заранее его защитить.

Чтобы это сделать, следуйте нашим рекомендациям.





Установите clientTransferProhibited

Это статус, который не позволит сделать трансфер домена к другому регистратору без участия владельца. У большинства провайдеров clientTransferProhibited ставится автоматически, но лучше уточните его наличие.





Подключите двухэтапную авторизацию

Даже если мошенники получат ваш логин и пароль, они не смогут попасть в аккаунт регистратора доменного имени. Так как двухэтапная авторизация предусматривает смс или звонок на ваш телефон.

Опция не подключается автоматически, но ее можно настроить самостоятельно в личном кабинете регистратора (это бесплатно).





Спрячьте данные

Многие доменные зоны автоматически скрывают данные о владельце адреса. Но международные — com, net, org, biz — оставляют ее в свободном доступе. Чтобы вы могли это изменить, провайдеры предлагают платную услугу сокрытия данных. По возможности, воспользуйтесь ею.

В первую очередь, нужно скрыть e-mail, на который зарегистрирован аккаунт. Ведь именно по адресу почты мошенники чаще всего ломают аккаунты регистратора.

Проверить, скрыты ли ваши данные, можно на сервисе Whois (это бесплатно). Если информация скрыта, то вы увидите максимум почту самого регистратора. В случае, если данные окажутся открытыми, попросите провайдера скрыть их. Обычно это довольно бюджетная услуга.











Используйте только реальную информацию

Регистрируя доменное имя, всегда указывайте настоящие данные в форме. Да, некоторые провайдеры не требуют регистрации домена по паспорту. Но это не значит, что в своем аккаунте можно писать все, то угодно. Фейковая информация работает, пока не начнутся проблемы с аккаунтом, и право на доменное имя не придется подтверждать в суде.

Всегда указывайте реальные данные при регистрации. Если домен регистрируется на предприятие, вводите информацию о конкретном человеке: о директоре, заместителе, администраторе сайта. В случае увольнения сотрудника, данные о регистрации можно будет изменить.

Почему реальные данные так важны? Если по отношению к доменному имени будут осуществлены неправомерные действия, вы сможете отстаивать свои интересы в суде. А в противном случае, нет. Поэтому лучше не думать, что крайние меры не пригодятся, и предусмотреть все заранее.





Несколько важных правил безопасности

Подводя итог, напомним базовые рекомендации по защите домена:

Указывайте в профиле на сайте регистратора только актуальные контакты, меняйте их, если это нужно. Так как все оповещения приходят на телефон и почту.

Храните логин и пароль от аккаунта в надежном месте, не передавайте его сторонним лицам.

Оплачивайте услуги аренды доменного имени своевременно, иначе адрес будет отключен. Не факт, что потом его можно будет восстановить: имя могут попросту перекупить.