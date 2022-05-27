Без моря. Как развлечь себя и детей в Одессе летом

К сожалению, море в этом году для многих одесситов закрыто в связи с военными действиями на юге Украины. При этом в городе относительно спокойно, что не может не радовать. Те, кто остались в Одессе, задаются логичным вопросом: чем развлечь себя и детей в летнее время. Мы подготовили несколько рекомендаций, которые однозначно пригодятся.





Контактный зоопарк Макки-Пакки

Несмотря на всю сложность ситуации контактный зоопарк продолжает свою работу. Здесь можно пообщаться с животными, войти к ним в вольер, покормить бурундуков, морских свинок, лемуров, енотов, скунсов, павлинов и даже луговых собачек. Все животные находятся под наблюдением специалистов. В зоопарке можно не просто погулять и пообщаться с питомцами, но отпраздновать день рождения, порисовать в тематических зонах отдыха, даже погонять на самокате или велосипеде. Кстати, стоимость электросамоката в Одессе для большей половины горожан вполне доступна, а сам транспорт актуален ввиду проблем с топливом.

Зоопарк работает с 10:00 до 22:00 и находится по адресу Одесса, проспект Маршала Жукова, дом 2.





Боулинг-клуб High Five

Клуб оснащен надежным американским оборудованием, предоставляет 10 дорожек для игры. Здесь также можно сыграть партию в бильярд, отдохнуть в баре, ресторане или лаунж-зоне, весело отпраздновать детский день рождения. Игровой уголок для самых маленьких посетителей позволяет прийти всей семьей. Клуб работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 23:00, а в субботу и воскресенье — с 11:00 до 23:00. Адрес клуба: Одесса, улица Черняховского, дом 4 (3-ий этаж).





Гонки на велосипедах, самокатах и роликах

Можно устроить соревнование между детьми во дворе. Назначьте дату, определяйтесь с видом транспортного средства, перекрывайте въезд во двор легковому и грузовому транспорту и вперед! Обязательно надевайте на детей защиту. А в качестве поощрительных призов используйте сладости и маленькие безделушки.





Пикник во дворе

Если позволяет придомовая территория, устраивайте пикник. Возьмите матрасы, покрывало, даже палатки. Можно организовать мангал, приготовить для детворы бутерброды, шашлычки, сосиски, испечь картошку. Обязательно запасайтесь активными играми: мяч, бадминтон, Twister, Элиас помогут весело провести время в черте города.





Съесть мороженое и получить удовольствие

Устройте день мороженого. Можно один раз в месяц разрешить детворе уплетать мороженое вместо супа, каши и котлет. Следите за консистенцией и температурой лакомства. Не давайте детям сильно переохлаждаться.





Дельфинарий Немо

В качестве альтернативы морю — дельфинарий Немо. Здесь можно всей семьей замечательно провести время: сходить на один из сеансов, которые предложены днем в 12:00 и в 15:00; поплавать с дельфинами, позаниматься с ними дайвингом, сфотографироваться. Цена билета на сеанс с выступлением дельфинов — 300 грн. Дельфинарий работает со вторника по воскресенье. Перед посещением желательно позвонить по указанным на сайте Немо номерам и уточнить режим работы.

Небольшой совет: в интернет-магазине Алло есть много товаров категории Дети, Хобби и Отдых. Можно выбрать все необходимое для веселого и увлекательного досуга.



