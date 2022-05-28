Стоит ли использовать солнцезащитный крем для тела?

Производители заверяют, что его свойства сочетают в себе специальные ингредиенты, которые защищают кожу человека от солнечных лучей UVA и UVB. Такая солнцезащитная косметика, в основном, состоит из разных химических активных ингредиентов, среди которых:

· гомосалат;

· октисалат;

· оксибензон;

· октокрилен;

· авобензон;

· октиноксат.

Исследования при использовании солнцезащитного крема

Многочисленные проводимые исследования рабочими экологическими группами показали, что такого компонента в составе как оксибензон стоит избегать, ведь он может оказывать раздражительное влияние на кожу человека, а также по некоторым исследованием было подтверждено его возможное негативное влияние на правильную выработку гормонов в организме. Также некоторые экологи провели исследования, согласно которых тот же оксибензон оказывает негативное воздействие на окружающую среду.





Безопасный солнцезащитный крем для тела

На сегодняшний день безопасный солнцезащитный крем для тела состоит из минеральных натуральных ингредиентов, которые обладают более низкой токсичностью для окружающей среды, а для человека, что крайне важно, и вовсе безопасны. Такие ингредиенты полностью безопасные ведь они не проникают в организм, а соответственно не могут нанести вред гормонам человека.





Как правило, большинство солнцезащитных кремов считаются достаточно безопасными и рекомендованными к использованию для обыденных задач, а именно против загара от солнца, вернее не просто против загара, а против негативного влияния солнца, которое оно может оказывать на кожу. Поэтому если возникает вопрос стоит или нет пользоваться солнцезащитным кремом, то однозначно стоит, ведь такие средства, как правило, надежно защитят кожу от вредоносных солнечных лучей и её возможных ожогов.





Выбирая надежный и полностью безопасный солнцезащитный крем от солнца, стоит быть уверенным, что он будет обеспечивать правильное покрытие широкого спектра UVA / UVB. Для безопасной и полной защиты в основе активного ингредиента крема должен быть оксид цинка, который сможет создать эффективную защиту на длительный период времени и при этом не навредить организму. А именно этот эффект и ожидают от него покупатели.



