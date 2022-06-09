Как выбрать телеграм-канал для рекламы?

Социальная сеть Телеграм является одной из них. Чтобы увеличить аудиторию, владельцу бизнеса достаточно обратиться к админу и договориться о размещении своей рекламы на конкретном канале. Но, перед заключением сделки эксперты рекомендуют выполнить анализ телеграм канала. Это поможет определить надежность ресурса, соответственно, и эффективность для бизнеса. Кроме этого, при выборе ресурса нужно учитывать ряд важных моментов.

Что нужно изучить перед покупкой рекламы в телеграм?

Популярность указанной сети растет не по дням, а по часам. По этой причине здесь появляется сотни разных каналов, транслирующих информацию практически на любую тематику. Это позволяет каждому бизнесмену и эксперту в определенной области подобрать для себя наиболее подходящую площадку для размещения рекламы. Но, перед тем, как заключить сделку с админом телеграм-канала, необходимо изучить ресурс.

Общий поверхностный анализ можно выполнить по нескольким критериям:

· Тип ресурса. В социальной сети представлены два типа каналов: закрытие и открытые. Последняя категория на практике обеспечивает более высокие показатели по привлечению потенциальных клиентов.

· Аудитория. Речь идет о непосредственном числе подписчиков телеграм канала. Идеальными вариантами являются ресурсы, на которых сосредоточены от 3 до 50 тысяч пользователей. В этом случае наблюдается довольно высокий уровень окупаемости рекламы.

· Вид контента. В большинстве случаев админы размещают два вида информа-ции: копи-паст, выполняющийся из источников с общим доступом, и авторский контент. Предпочтение стоит отдавать каналам, где размещен авторский контент, поскольку он больше привлекает внимание потенциальных клиентов.

· ER (Уровень вовлеченности). Оптимальным показателем считается более 20 %.

· Тематическая составляющая. Это довольно важная характеристика, поскольку бо-лее высокий уровень эффективности рекламы наблюдается в тех каналах, тематика которых соответствует объявлению.

Важной особенностью является также отсутствие привязки к местоположению. Упоминание о конкретной локации может встречаться только в названии канала. Это тоже нужно учитывать, покупая рекламу в телеграме. Помимо общего изучения ресурса, необходимо проводить тщательный углубленный анализ телеграм канала. Для этого уже нужны специальные сервисы аналитики.

Они бывают бесплатными и платными. С помощью таких сервисов можно определить важные параметры и показатели, от которых напрямую будет зависеть эффективность. Кроме этого, программы помогают определить каналы с ботами и накруткой. Для этого в них предусмотрены специальные инструменты, разобраться с которыми совсем не сложно.

Почему важно проверять каналы на наличие ботов и накрутки?

Каждому покупателю рекламы в телеграме необходимо, чтобы его объявление принесло максимум пользы. Для этого нужно, чтобы на выбранные им каналы были подписаны настоящие люди, которые могут заинтересоваться продуктом и стать потенциальными клиентами. На ресурсах, где есть боты, эта вероятность существенно снижается.

В этом случае уровень привлечения аудитории будет минимальным, а то и вовсе равным нулю. Чтобы не потратить деньги впустую, стоит изучать максимум информации об алгоритме проверки телеграм каналов на специальных сайтах, а также пользоваться эффективными интернет-инструментами в виде программ для углубленного анализа.