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15 июня 22, 12:20
Професійне промислове обладнання можна купити під час війни
Далгакиран
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У багатьох найрізноманітніших сферах діяльності, вкрай важливе якісне професійне промислове обладнання для виконання тих чи інших робіт з високим рівнем ефективності та безпеки

Це стосується в принципі будь якого обладнання, без ніяких винятків, а коли мова доходить до компресорної техніки, то важливість її надійності та ефективності не ставиться під сумнів в ніякому разі. Говорячи про таке обладнання, воно повинне працювати завжди ідеально, і тому має бути максимально надійним.

Саме в такому разі, коли мова йде про компресори, системи охолодження або насоси, спеціалісти відразу згадують про найвідомішого виробника з Туреччини – компанію «Dalgakiran Kompresor», офіційним дистриб’ютором в Україні у якої являється компанія «Далгакиран компресор Україна». Навіть сьогодні, в умовах повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала Росія, дана компанія працює, що дає можливість замовляти якісне обладнання всім, кому воно потрібне. А крім цього, у «Далгакиран компресор Україна» також допомагають українській армії, поставляючи на передову необхідне нашим захисникам обладнання! Зокрема це стосується передачі в ЗСУ таких необхідних дизельних генераторів.

Відновлювати роботу дуже важливо

Президент України Володимир Зеленський звертається до українців та просить представників бізнесу, що працюють на території України в регіонах, де наразі не ведуться воєнні дії, відновлювати роботу, щоб сплачувати податки в державний бюджет та допомагати всім, чим можливо, армії, адже тільки так, сумісними силами, Україна може отримати перемогу у війні.

Повертаючись до компанії «Далгакиран компресор Україна», що наразі працює навіть в умовах воєнного стану, то її вкрай необхідне для промисловості компресорне обладнання використовується у багатьох галузях промисловості, серед яких багато сфер виробництва, будівництво, медицина, хімічна та аграрна галузі, машинобудування та багато іншого. Всім цим підприємствам зараз може знадобитись якісне промислове обладнання і «Далгакиран компресор Україна» - це саме та компанія, яка зараз працює і у якої є всі сертифікати відповідності, щоб таке обладнання працювало як йому і належить.

Що ж стосується дизельних генераторів, то в «Далгакиран компресор Україна» поставляють таке обладнання для промислових цілей, що може бути корисно для того щоб як найскоріше запускати виробництво на звільнених територіях України, де ще не відновили якісну електрифікацію.


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