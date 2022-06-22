Рынок Forex: как начать торговлю с нуля?

Все кто ищут способы хорошего заработка рано или поздно попадают на рынокForex. Но, несмотря на большую популярность и сотни успешных примеров, суть Форекса известна далеко не всем. Многие пользователи хотят, но не знают, как начать торговлю и какие суммы нужны для этого. Если вы относитесь к их числу, предлагаем разобраться с несколькими основами, которые помогут понять механизм работы рынка.





Как определиться с начальным взносом?

Средний оборот за день на Forex достигает около 5-6 триллионов американских долларов. Впечатляет, не правда ли? Эти масштабы позволяют понять, насколько крупные сделки совершаются на валютном рынке. Но, стоит понимать, что успеха достигают не все, а только те, кто грамотно выстроил стратегию. Она начинается с малейших шагов, одним из которых является начальный депозит.

От суммы, внесенной на счет зависит многое, поэтому эксперты рекомендуют тщательно изучить этот вопрос. К примеру, большая часть опытных трейдеров рекомендует придерживаться стандарта на Forex. Его сумма находиться в пределах от 200 до 500 долларов. Если вы с такой суммой заключаете сделку с риском не больше 1 %, то в среднем прибыль может составлять до 10 долларов ежедневно.

В этом случае за год можно накопить сразу несколько тысяч долларов, а затем перейти к более крупным сделкам. Это доказывает, что для успешной торговли на Форексе нужны небольшие запасы. Вообще без вложений торговать точно не получиться, поэтому перед тем, как начать свой путь в валютной торговле, старайтесь заранее подготовить капитал.





С чего начать торговлю?

Если сумма собрана, и вы уже решили ее вложить в торги на Forex, тогда нужно переходить к базовой инструкции дальнейших действий. Она включает несколько этапов:

· поиск подходящего брокера (отличным решением может стать надежный Robo-Forex);

· регистрация на сайте;

· открытие счета;

· внесение депозита;

· скачивание торгового терминала.

После выполнения указанных действий, необходимо приступить к еще одному важному этапу – выбору активов. Нужно проанализировать предложенные варианты, затем открыть позицию и в случае успеха получить доход.

Как определиться с брокером?

На рынке сегодня работает большое количество брокеров, каждый из которых завлекает своими фишками и выгодами. Но, не стоит выбирать первый попавшийся вариант. Ведь он тоже отчасти влияет на успех. Чтобы не прогадать, нужно обратить внимание на несколько нюансов:

· порядок регулирования (добросовестность и надежность брокера подтверждается лицензией от соответствующих органов);

· стаж работы на рынке (эксперты рекомендуют выбирать конторы, которые рабо-тают более 5 лет);

· способы пополнения и вывода денежных средств.

По этим критериям можно легко определить честного брокера, который обеспечит все условия для комфортного трейдинга. Нужно лишь быть предельно внимательным.

Как зарегистрироваться на сайте брокера?

Важным этапом на пути к торговле валютой является регистрация. Для этого достаточно открыть ресурс выбранного брокера, а затем пройти несколько шагов к созданию аккаунта. Процедура может отличаться у разных организаций. Но, в большинстве случаев требуются следующие данные:

· дата рождения;

· реальное ФИО;

· электронная почта;

· страна проживания;

· номер мобильного телефона.

Когда все данные указаны, пользователь получает доступ к личному профилю и может выполнять финансовых операции. Остается разработать успешную стратегию и получать хорошую прибыль.



