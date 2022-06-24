Всё из-за неправильного образа жизни, несоблюдения гигиены ротовой полости и вредного питания. Это уже не говоря о генетических и наследственных факторах. К тому же на проблемы с зубами могут повлиять также и приобретенные хронические болезни. А сегодня очень редко можно найти взрослого человека, которому не досаждали бы какие-то проблемы со здоровьем.

В то же время, иногда так бывает, что естественный зуб уже не спасти, и ему требуется замена в виде импланта, но, к сожалению, бывают случаи, когда имплант нельзя просто так установить из-за значительной атрофии костной ткани в челюсти человека. Именно в таких случаях необходим синус-лифтинг. Подробнее о нём можно почитать по ссылке – на сайте одной из ведущих стоматологических клиник, которая занимается в том числе имплантацией, и всем, что связано с этим процессом восстановления зубного ряда.









Что такое синус-лифтинг?

В современной стоматологии под синус-лифтингом принято называть операцию по наращиванию костной ткани, когда её недостаточно для установки импланта, причём сложность заключается в том, что перед наращиванием необходимо сместить ее слизистую с дна нижней стенки, не повредив пазуху. Тем не менее, такая операция считается достаточно простой и проходит она под местной анестезией совершенно безболезненно для пациента.

Существуют некоторые особенности, которые условно разделяют такую операцию, как синус-лифтинг на 2 подвида:

· закрытый синус-лифтинг (используется, в случае, когда необходимо нарастить небольшое количество костной ткани, что проходит практически одновременно с имплантацией);

· открытый синус-лифтинг (применяется, когда необходимо нарастить существен-ное количество костной ткани, на что уходит порой до 4-6 месяцев перед тем как имплант можно будет установить).





В любом случае врач стоматолог, который будет проводить синус-лифтинг, обязан уточнить у пациента, не имеет ли он каких-то противопоказаний к операции. Это может быть:

· сердечная недостаточность;

· воспаление костной ткани;

· плохая свертываемость крови;

· некоторые особенности строения анатомии челюсти;

· некоторые виды хронических заболеваний.

Тем не менее, большинству пациентов такая операция не противопоказана и проходит она быстро и эффективно.





Синус-лифтинг при имплантации зубов



Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев используется именно закрытый синус-лифтинг, пациент уже в самом скором времени, после обращения в стоматологию, сможет вновь улыбаться во весь рот, имея все зубы на месте.