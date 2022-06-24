Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Статьи
23 июня 22, 23:22
Синус-лифтинг в современной стоматологии
синус-лифтинг
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Проблемы с зубами в том или ином виде сегодня присутствуют у подавляющего большинства взрослого населения нашей страны

Всё из-за неправильного образа жизни, несоблюдения гигиены ротовой полости и вредного питания. Это уже не говоря о генетических и наследственных факторах. К тому же на проблемы с зубами могут повлиять также и приобретенные хронические болезни. А сегодня очень редко можно найти взрослого человека, которому не досаждали бы какие-то проблемы со здоровьем.

В то же время, иногда так бывает, что естественный зуб уже не спасти, и ему требуется замена в виде импланта, но, к сожалению, бывают случаи, когда имплант нельзя просто так установить из-за значительной атрофии костной ткани в челюсти человека. Именно в таких случаях необходим синус-лифтинг. Подробнее о нём можно почитать по ссылке – на сайте одной из ведущих стоматологических клиник, которая занимается в том числе имплантацией, и всем, что связано с этим процессом восстановления зубного ряда.



Что такое синус-лифтинг?

В современной стоматологии под синус-лифтингом принято называть операцию по наращиванию костной ткани, когда её недостаточно для установки импланта, причём сложность заключается в том, что перед наращиванием необходимо сместить ее слизистую с дна нижней стенки, не повредив пазуху. Тем не менее, такая операция считается достаточно простой и проходит она под местной анестезией совершенно безболезненно для пациента.

Существуют некоторые особенности, которые условно разделяют такую операцию, как синус-лифтинг на 2 подвида:

·      закрытый синус-лифтинг (используется, в случае, когда необходимо нарастить небольшое количество костной ткани, что проходит практически одновременно с имплантацией);

·      открытый синус-лифтинг (применяется, когда необходимо нарастить существен-ное количество костной ткани, на что уходит порой до 4-6 месяцев перед тем как имплант можно будет установить).


В любом случае врач стоматолог, который будет проводить синус-лифтинг, обязан уточнить у пациента, не имеет ли он каких-то противопоказаний к операции. Это может быть:

·      сердечная недостаточность;

·      воспаление костной ткани;

·      плохая свертываемость крови;

·      некоторые особенности строения анатомии челюсти;

·      некоторые виды хронических заболеваний.

Тем не менее, большинству пациентов такая операция не противопоказана и проходит она быстро и эффективно. 


Синус-лифтинг при имплантации зубов

Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев используется именно закрытый синус-лифтинг, пациент уже в самом скором времени, после обращения в стоматологию, сможет вновь улыбаться во весь рот, имея все зубы на месте. 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей