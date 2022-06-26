Перспективные криптобиржи

Курс на разные валюты постоянно меняется, а цены на Bitcoin стремительно «ползут» вверх. Люди стремятся удачно вложить свои средства в цифровой формат, поэтому криптобиржа – идеальный вариант, чтобы торговать цифровыми монетами.

Они позволяют не только совершать покупку и продажу валюты, но и заходить на платформу в любое время. Криптобиржи, в отличие от других подобных платформ, имеют более низкую комиссию, а проводить операции человек может из любой точки мира. Некоторые биржи позволяют торговцам проводить крупные сделки, предлагают хранить валюту в надежных кошельках.

Популярные биржи криптовалют





1. Одна из самых известных бирж на территории Америки – Coinbase. Главное преимущество состоит в том, что ее легко использовать не только опытным торговцам, но и новичкам в этой сфере. В настоящее время она обслуживает десятки стран по всему миру, имеет хорошие оценки у ведущих изданий. 2. Биржа AAX - активно развивающаяся и растущая криптобиржа. По отзывам пользователей https://aax-otzyvy.com/ имеет понятный функционал и версию на русском языке. 3. Австрийская биржа BitPanda – одна из самых популярных и понятных для пользователей, имеет удобное мобильное приложение, различные способы оплаты и кредитки. 4. SundaeSwap DEX относится к стремительно развивающимся платформам. Ей характерны простые, недорогие переводы. На площадке можно создавать обменные пункты, проводить удачные сделки. 5. Еще одна динамично развивающаяся площадка – Bitrue представляет собой фирму для инвестиций и торговли цифровой валютой. Каждый пользователь может получать займы, зарабатывать в режиме онлайн. 6. Платформа MEXC Global имеет лицензию в нескольких странах мира. Фирма разрабатывает новейшие технологии, связанные с производительностью и банковскими операциями. 7. Биржа BitMart позволяет не только крупным фирмам, но и физическим лицам заниматься валютными операциями, покупать и продавать множество видов валют. Новичкам помогут разобраться в тонкостях покупки и продажи опытные торговцы. 8. Huobi пользуется популярностью преимущественно в Азии. Несмотря на то, что она была основана еще в 2013году. А за последние несколько лет платформа начала иметь спрос и в других странах. Она предлагает пользователям надежную систему торговли, продажи, покупки, займов.

Но не стоит забывать, что любая, даже самая защищенная биржа, не лишена риска. Она может быть взломана, в результате человек потеряет все деньги. Перед тем, как иметь дело с той или иной платформой, необходимо убедиться в том, что политика биржи полностью отвечает всем требованиям клиентов.