Обзор фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 7

Немногие фитнес-часы, помимо Apple Watch, завоевали рынок в той же степени, как серия Xiaomi Mi Band. Сочетание доступной цены, емкой батареи, аккуратной формы и изобилия функций гарантирует, что Mi Band 7 останется лучшим бюджетным продуктом Xiaomi еще не один год. Хотя сначала можно решить, что поменялось в линейке немногое, есть несколько изменений, развивающих Mi Band и делающих его идеальным компаньоном для повседневного фитнес-трекинга.













Дисплей Xiaomi Mi Band 7





Увеличенный до 1,62 дюйма AMOLED-дисплей имеет плотность 326 пикселей на дюйм, что невероятно, учитывая его размер. Он делает удобным как отслеживание частоты сердечных сокращений во время физических занятий, так и чтение сообщений или новостей. Максимальной яркости вполне достаточно для читаемости в солнечных условиях, а куполообразный глянцевый дисплей Mi Band 7 не отблескивает. Навигация с помощью жестов удобная, с плавным анимированием переходов.





Разработчики Xiaomi также добавили более сотни новых стилей циферблатов. Это позволяет владельцам браслета воспользоваться преимуществами большего дисплея, еще больше расширяя пространство для экспериментов с точки зрения визуала.





Батарея и сохранение заряда





Батареи Mi Band 7 достаточно, чтобы обеспечивать 9 дней работы при интенсивном использовании и 15 дней работы в режиме покоя. Магнитная зарядка восполняет ее заряд за два часа. Добавление функции Always-on Display сокращает время автономной работы. Но это того стоит, поскольку вы сразу получаете информацию о времени без необходимости активировать или взаимодействовать с Mi Band 7.





Комфортная посадка





Mi Band 7 очень удобен благодаря форме и размеру:





При весе всего 13,5 г и компактном размере этот фитнес-браслет стал совсем незаметным.

Высококачественный антибактериальный ремешок из термополиуретана застегивается таким образом, что можно быть уверенным в безопасности ношения.

Поскольку дисплей плоский и вытянутый, ничто не выступает и не мешает движению запястья.





Устройства водонепроницаемы при давлении до 5 АТМ (глубина до 5 метров). Что касается отслеживания сна, то здесь Mi Band всегда превосходят большие, громоздкие и энергоемкие смарт-часы.





Отслеживание тренировок и здоровья





Xiaomi Mi Band 7 предлагает трекинг 120 видов тренировок, в том числе 4 вида плавания. Это в четыре раза больше, чем 30 режимов, предлагаемых его предшественником. Наряду со сбором данных тренировочной нагрузки есть параметры отслеживания режима восстановления. Устройство непрерывно мониторит насыщение крови кислородом и сердечный ритм в течение дня и уведомит вас об отхождении от нормы.





С помощью приложения Xiaomi Sports Health можно отслеживать все данные о своем уровне активности, а также создавать челленджи для своих друзей, соревнуясь с ними. Приложение предусматривает уникальные персонализированные награды за победу в таком челлендже, что делает физические нагрузки еще более привлекательными.



