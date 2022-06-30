Обмен эфира на карту ПриватБанка

При этом расчеты осуществляют как через Ethereum, так и с обменом цифровых монет на украинскую гривну. Если вы ищете, где можно осуществить ETH обмен ПриватБанк без рисков, оперативно, вам поможет онлайн-сервис Let`sPay. Ресурс максимально адаптирован под клиентов, защищен от неправомерных действий.

Чтобы произвести обмен, достаточно создать заявку на странице https://letspay.me/change/ethereum/privat_uah. Даже неопытные пользователи легко разберутся с простой системой. Во время формирования заявки комиссия за обслуживание высчитывается автоматически и в ходе операции больше ничего оплачивать не придется. Проходить обязательную регистрацию не требуется. При возникновении каких-либо вопросов клиенты обменника могут получить информацию и помощь от сотрудников службы поддержки.



Основные этапы операции

Сначала требуется создать индивидуальную заявку. На странице с соответствующим направлением укажите:

количество эфира для обмена;

адрес ящика электронной почты;

актуальный телефон для оперативной связи в случае необходимости;

номер карты ПриватБанка, на которую будут переведены денежные средства.





Дополнительно вы можете добавить свой Телеграм, комментарий. После проверки реквизитов и номеров, следует согласиться с условиями использования online-сервиса и нажать кнопку «Обменять».

Затем, на следующей странице, появятся реквизиты для оплаты. Во время выполнения оплаты зафиксируется курс обмена. На указанную вами карту банка деньги будут зачислены после того, как операция получит 8 подтверждений сети Ethereum.





Популярные вопросы об обмене ETH





По какому курсу происходит обмен?

Сервис Let`sPay осуществляет обмен криптовалюты с привязкой курса к котировкам на бирже Binance. При этом курс фиксируется не при составлении заявки, а во время оплаты, в момент появления транзакции в сети Ethereum и не меняется на протяжении выполнения восьми подтверждений.

Что делать, если в заявке указан неправильный номер карты Приват24?

Если ваша заявка оплачена и выполнена, ее невозможно аннулировать. В данном случае обмен считается успешным. Если заявка оплачена, но не выполнена, напишите в службу поддержки. Специалисты попытаются вручную вернуть ваши средства. При этом будет снята комиссия за перевод.

Как увеличить резерв, установленный в обменнике?





Нужно сформировать заявку на https://letspay.me/change/ethereum/privat_uah и дождаться ответа службы поддержки. На указанный вами адрес электронной почты придет письмо со ссылкой. Пройдя по ссылке, вы сможете выполнить обмен с необходимым объемом резерва.



